https://tr.sputniknews.com/20220707/putin-bizi-savas-alaninda-yenmek-istiyorlar-denesinler-bakalim-1058449775.html

Putin: Bizi savaş alanında yenmek istiyorlar, denesinler bakalım

Putin: Bizi savaş alanında yenmek istiyorlar, denesinler bakalım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda Batı’da, Rusya’yı Donbass’ta savaş alanında yenmeleri gerektiği yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T20:40+0300

2022-07-07T20:40+0300

2022-07-07T21:25+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

nato

abd

batı

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki fraksiyonların liderleriyle görüşen Putin, “Bugün, bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Peki, ne söyleyebilirim? Buyursunlar denesinler. Batı’nın son Ukraynalıya kadar bizimle savaşmak istediğini artık çok duyduk. Bu, Ukrayna halkı için trajedi. Ama görünüşe bakılırsa her şey bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.Rusya’ya yönelik uygulanan “gayri meşru” yaptırımların zorluklar çıkardığını söyleyen Putin, “Bu gerçek. Ama bu yaptırımlar, Rusya’ya karşı ekonomik yıldırım harbi başlatanların beklediği gibi bir sonuç vermedi. Amaçları sadece Rus ekonomisine olabildiğince ağır darbe indirmek değil. Amaçları, toplumumuzda nifak, kargaşa tohumlarını ekmek, insanların moralini bozmaktı. Ama yanıldılar. Bir şey başaramadılar ve eminim başaramayacaklar” dedi.ABD liderliğindeki Batı’nın, onlarca yıldır Rusya’ya yönelik saldırgan hareket ettiğini kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna’da daha ciddi bir şeyler başlatmadık’Her şeye rağmen Ukrayna krizinin çözümü için görüşmeleri reddetmediklerini kaydeden Putin, “Ama görüşmeleri reddedenler şunu bilmeli ki, zaman geçtikçe anlaşmak çok daha zor olacak” ifadesini kullandı.Putin, “Herkes şunu bilsin ki, biz daha Ukrayna’da ciddi bir şeyler başlatmadık” diye ekledi.

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rusya, vladimir putin, nato, abd, batı