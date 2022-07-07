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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/putin-bizi-savas-alaninda-yenmek-istiyorlar-denesinler-bakalim-1058449775.html
Putin: Bizi savaş alanında yenmek istiyorlar, denesinler bakalım
Putin: Bizi savaş alanında yenmek istiyorlar, denesinler bakalım
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda Batı’da, Rusya’yı Donbass’ta savaş alanında yenmeleri gerektiği yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:40+0300
2022-07-07T21:25+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
nato
abd
batı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki fraksiyonların liderleriyle görüşen Putin, “Bugün, bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Peki, ne söyleyebilirim? Buyursunlar denesinler. Batı’nın son Ukraynalıya kadar bizimle savaşmak istediğini artık çok duyduk. Bu, Ukrayna halkı için trajedi. Ama görünüşe bakılırsa her şey bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.Rusya’ya yönelik uygulanan “gayri meşru” yaptırımların zorluklar çıkardığını söyleyen Putin, “Bu gerçek. Ama bu yaptırımlar, Rusya’ya karşı ekonomik yıldırım harbi başlatanların beklediği gibi bir sonuç vermedi. Amaçları sadece Rus ekonomisine olabildiğince ağır darbe indirmek değil. Amaçları, toplumumuzda nifak, kargaşa tohumlarını ekmek, insanların moralini bozmaktı. Ama yanıldılar. Bir şey başaramadılar ve eminim başaramayacaklar” dedi.ABD liderliğindeki Batı’nın, onlarca yıldır Rusya’ya yönelik saldırgan hareket ettiğini kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna’da daha ciddi bir şeyler başlatmadık’Her şeye rağmen Ukrayna krizinin çözümü için görüşmeleri reddetmediklerini kaydeden Putin, “Ama görüşmeleri reddedenler şunu bilmeli ki, zaman geçtikçe anlaşmak çok daha zor olacak” ifadesini kullandı.Putin, “Herkes şunu bilsin ki, biz daha Ukrayna’da ciddi bir şeyler başlatmadık” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, nato, abd, batı

Putin: Bizi savaş alanında yenmek istiyorlar, denesinler bakalım

20:40 07.07.2022 (güncellendi: 21:25 07.07.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / POOL
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda Batı’da, Rusya’yı Donbass’ta savaş alanında yenmeleri gerektiği yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat çekerek, “Buyursunlar denesinler” dedi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki fraksiyonların liderleriyle görüşen Putin, “Bugün, bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Peki, ne söyleyebilirim? Buyursunlar denesinler. Batı’nın son Ukraynalıya kadar bizimle savaşmak istediğini artık çok duyduk. Bu, Ukrayna halkı için trajedi. Ama görünüşe bakılırsa her şey bu yönde ilerliyor” ifadesini kullandı.
Rusya’ya yönelik uygulanan “gayri meşru” yaptırımların zorluklar çıkardığını söyleyen Putin, “Bu gerçek. Ama bu yaptırımlar, Rusya’ya karşı ekonomik yıldırım harbi başlatanların beklediği gibi bir sonuç vermedi. Amaçları sadece Rus ekonomisine olabildiğince ağır darbe indirmek değil. Amaçları, toplumumuzda nifak, kargaşa tohumlarını ekmek, insanların moralini bozmaktı. Ama yanıldılar. Bir şey başaramadılar ve eminim başaramayacaklar” dedi.
ABD liderliğindeki Batı’nın, onlarca yıldır Rusya’ya yönelik saldırgan hareket ettiğini kaydeden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa'da eşit güvenlik sistemi oluşturma önerilerimiz reddedildi, füze savunmasında birlikte çalışma girişimleri reddedildi. NATO’nun, özellikle eski Sovyet cumhuriyetleri sayesinde genişlemesinin kabul edilemez olduğu yönündeki uyarılarımız göz ardı edildi. Bize diyorlar ki, Donbass’ta, Ukrayna’da savaşı biz başlattık. Hayır, bu savaşı başlatan, 2014’te Ukrayna’daki gayri anayasal silahlı darbeye destek veren ve sonra Donbass halkına yönelik soykırımı teşvik eden kolektif Batı. Bugün olanların suçlusu, doğrudan kışkırtıcısı kolektif Batı.”

‘Ukrayna’da daha ciddi bir şeyler başlatmadık’

Her şeye rağmen Ukrayna krizinin çözümü için görüşmeleri reddetmediklerini kaydeden Putin, “Ama görüşmeleri reddedenler şunu bilmeli ki, zaman geçtikçe anlaşmak çok daha zor olacak” ifadesini kullandı.
Putin, “Herkes şunu bilsin ki, biz daha Ukrayna’da ciddi bir şeyler başlatmadık” diye ekledi.
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