https://tr.sputniknews.com/20220707/putin-donbasstaki-insanlara-ukrayna-tarafindan-tecrit-ve-soykirim-uygulaniyordu--1058437639.html
Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu
Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşayan insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulandığını belirtti. Rus lider ayrıca insanların iyi... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:57+0300
2022-07-07T16:57+0300
2022-07-07T17:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donbass
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Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Rusya Liderleri’ yarışmasını kazananlarla bir araya geldiği toplantıda Donbass konusuna değindi, bölgenin halkına Ukrayna tarafından askeri baskı ile tecrit ve soykırım uygulandığını söyledi. Donbass’taki insanlara uygulanan baskının ana yönlerine dikkat çeken Putin, şöyle konuştu: “Orada (Donbass'ta) insanlar 8 yıl gibi uzun süredir tabiri caizse gökyüzü ve yeryüzü arasında kaldılar. Sorunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Ne Ukrayna ne de Rusya pasaportları vardı. Rusya'yı gezebilmek için uçak bileti bile alamıyorlardı. Çocuklarını okumaya gönderemiyorlardı, Rus üniversitelerine bile. Bombardıman ve benzeri şeylerden bahsetmiyorum bile.”Rus lider, “Oradaki insanların yaşamının tamamen normalleşmesi için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.
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rusya, vladimir putin, donbass
Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu
16:57 07.07.2022 (güncellendi: 17:21 07.07.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşayan insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulandığını belirtti. Rus lider ayrıca insanların iyi şartlarda yaşamaları için Rusya’nın Donbass’a yardım etmeyi sürdüreceğini ifade etti.
Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Rusya Liderleri’ yarışmasını kazananlarla bir araya geldiği toplantıda Donbass konusuna değindi, bölgenin halkına Ukrayna tarafından askeri baskı ile tecrit ve soykırım uygulandığını söyledi.
Donbass’taki insanlara uygulanan baskının ana yönlerine dikkat çeken Putin, şöyle konuştu: “Orada (Donbass'ta) insanlar 8 yıl gibi uzun süredir tabiri caizse gökyüzü ve yeryüzü arasında kaldılar. Sorunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Ne Ukrayna ne de Rusya pasaportları vardı. Rusya'yı gezebilmek için uçak bileti bile alamıyorlardı. Çocuklarını okumaya gönderemiyorlardı, Rus üniversitelerine bile. Bombardıman ve benzeri şeylerden bahsetmiyorum bile.”
Rus lider, “Oradaki insanların yaşamının tamamen normalleşmesi için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.