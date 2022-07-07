Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/putin-donbasstaki-insanlara-ukrayna-tarafindan-tecrit-ve-soykirim-uygulaniyordu--1058437639.html
Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu
Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşayan insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulandığını belirtti. Rus lider ayrıca insanların iyi... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T16:57+0300
2022-07-07T17:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
donbass
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058438010_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2591542ce156393f6cebdae31c9fc5c2.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Rusya Liderleri’ yarışmasını kazananlarla bir araya geldiği toplantıda Donbass konusuna değindi, bölgenin halkına Ukrayna tarafından askeri baskı ile tecrit ve soykırım uygulandığını söyledi. Donbass’taki insanlara uygulanan baskının ana yönlerine dikkat çeken Putin, şöyle konuştu: “Orada (Donbass'ta) insanlar 8 yıl gibi uzun süredir tabiri caizse gökyüzü ve yeryüzü arasında kaldılar. Sorunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Ne Ukrayna ne de Rusya pasaportları vardı. Rusya'yı gezebilmek için uçak bileti bile alamıyorlardı. Çocuklarını okumaya gönderemiyorlardı, Rus üniversitelerine bile. Bombardıman ve benzeri şeylerden bahsetmiyorum bile.”Rus lider, “Oradaki insanların yaşamının tamamen normalleşmesi için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058438010_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_355b6eb7c2f62d20425ea4a11555ff21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, donbass

Putin: Donbass’taki insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulanıyordu

16:57 07.07.2022 (güncellendi: 17:21 07.07.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’ta yaşayan insanlara Ukrayna tarafından tecrit ve soykırım uygulandığını belirtti. Rus lider ayrıca insanların iyi şartlarda yaşamaları için Rusya’nın Donbass’a yardım etmeyi sürdüreceğini ifade etti.
Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Rusya Liderleri’ yarışmasını kazananlarla bir araya geldiği toplantıda Donbass konusuna değindi, bölgenin halkına Ukrayna tarafından askeri baskı ile tecrit ve soykırım uygulandığını söyledi.
Donbass’taki insanlara uygulanan baskının ana yönlerine dikkat çeken Putin, şöyle konuştu: “Orada (Donbass'ta) insanlar 8 yıl gibi uzun süredir tabiri caizse gökyüzü ve yeryüzü arasında kaldılar. Sorunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Ne Ukrayna ne de Rusya pasaportları vardı. Rusya'yı gezebilmek için uçak bileti bile alamıyorlardı. Çocuklarını okumaya gönderemiyorlardı, Rus üniversitelerine bile. Bombardıman ve benzeri şeylerden bahsetmiyorum bile.”
Rus lider, “Oradaki insanların yaşamının tamamen normalleşmesi için her şeyi yapacağız” ifadesini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала