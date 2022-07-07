https://tr.sputniknews.com/20220707/rafael-nadal-wimbledondan-cekildi-1058452069.html

Rafael Nadal, Wimbledon'dan çekildi

Rafael Nadal, Wimbledon'dan çekildi

Wimbledon'da yarı finale kadar yükselen Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T22:01+0300

2022-07-07T22:01+0300

2022-07-07T22:01+0300

spor

rafael nadal

wimbledon

wimbledon tenis turnuvası

veda

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Wimbledon tenis turnuvasında yarı finale kadar yükselen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.NTV Spor'un aktardığına göre 36 yaşındaki tenisçi, abdominal bölgesindeki yırtık nedeniyle turnuvaya yarı final maçına çıkamadan veda etti.Nadal, yarı finalde Nick Kyrigos ile karşılaşacaktı. İspanyol tenisçi bu yıl düzenlenen ilk 2 grand slamde şampiyonluk yaşamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220702/wimbledonda-nadal-4-tura-cikti-tsitsipas-elendi-1058239309.html

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rafael nadal, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, veda