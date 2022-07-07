https://tr.sputniknews.com/20220707/rafael-nadal-wimbledondan-cekildi-1058452069.html
Rafael Nadal, Wimbledon'dan çekildi
Rafael Nadal, Wimbledon'dan çekildi
Wimbledon'da yarı finale kadar yükselen Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T22:01+0300
2022-07-07T22:01+0300
2022-07-07T22:01+0300
spor
rafael nadal
wimbledon
wimbledon tenis turnuvası
veda
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Wimbledon tenis turnuvasında yarı finale kadar yükselen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.NTV Spor'un aktardığına göre 36 yaşındaki tenisçi, abdominal bölgesindeki yırtık nedeniyle turnuvaya yarı final maçına çıkamadan veda etti.Nadal, yarı finalde Nick Kyrigos ile karşılaşacaktı. İspanyol tenisçi bu yıl düzenlenen ilk 2 grand slamde şampiyonluk yaşamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220702/wimbledonda-nadal-4-tura-cikti-tsitsipas-elendi-1058239309.html
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rafael nadal, wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, veda
Rafael Nadal, Wimbledon'dan çekildi
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Wimbledon'da yarı finale kadar yükselen Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
Wimbledon tenis turnuvasında yarı finale kadar yükselen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.
NTV Spor'un aktardığına göre 36 yaşındaki tenisçi, abdominal bölgesindeki yırtık nedeniyle turnuvaya yarı final maçına çıkamadan veda etti.
Nadal, yarı finalde Nick Kyrigos ile karşılaşacaktı. İspanyol tenisçi bu yıl düzenlenen ilk 2 grand slamde şampiyonluk yaşamıştı.