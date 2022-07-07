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Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı
Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı
Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:58+0300
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son dakika
türkiye
memet gezer
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Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi
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son dakika, memet gezer, tutuklanma

Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı

17:58 07.07.2022 (güncellendi: 18:07 07.07.2022)
© DHAMemet Gezer
Memet Gezer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi
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