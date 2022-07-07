https://tr.sputniknews.com/20220707/reyhanli-saldirisinin-emrini-verdigi-belirtilen-mehmet-gezer-tutuklandi-1058440476.html
Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı
Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı
Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T17:58+0300
2022-07-07T17:58+0300
2022-07-07T18:07+0300
son dakika
türkiye
memet gezer
tutuklanma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058440812_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fd2bec6d126df7cd93e279bba381e614.jpg
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058440812_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_eee7151189113dff9b0c77ce66688f9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
son dakika, memet gezer, tutuklanma
Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Memet Gezer tutuklandı
17:58 07.07.2022 (güncellendi: 18:07 07.07.2022) Abone ol
Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesi'ne sevk edildi.
Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi