https://tr.sputniknews.com/20220707/rusya-abdnin-odessada-ebola-virusunu-inceleme-planlarina-iliskin-belgeleri-ele-gecirdi-1058447583.html
Rusya, ABD'nin Odessa'da Ebola virüsünü inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdi
Rusya, ABD'nin Odessa'da Ebola virüsünü inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında ABD ve Kiev'in Odessa'daki Ebola da dahil olmak üzere özellikle tehlikeli patojenleri inceleme... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:09+0300
2022-07-07T20:09+0300
2022-07-07T20:09+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ebola
abd
odessa
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov düzenlediği basın toplantısında, Rus tarafının Ukrayna’daki özel operasyon sırasında ABD ve Kiev'in Odessa'daki Meçnikov Enstitüsü'nde Ebola da dahil olmak üzere özellikle tehlikeli patojenleri inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdiğini belirtti.Kirillov, “Bu tür araştırmalar, ABD'nin tehlikeli patojenlerle yüksek riskli çalışmaları üçüncü ülkelere taşıma stratejisinin bir parçasıdır. Araştırmanın Odessa'daki Meçnikov Enstitüsü’nde yapılması planlandı” dedi.Bu virüse Ukaryna topraklarında hiç rastlanmadığına dikkat çeken Kirillov, bu durumda bu tür çalışmalara neden ihtiyaç duyulduğu ve bu çalışmaların gerçek amacının ne olduğu sorusunun gündeme geldiğini kaydetti.Kirillov, tehlikeli patojenlerin araştırılması işini alan yüklenicinin daha önce Batı Afrika'daki Ebola salgınının sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarında yer alan Metabiota şirketi olduğunu belirterek, şirketin faaliyetlerinin o sırada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sorgulandığını ifade etti.2015 yılında Sierra Leone'de bu virüsle mücadelede yer alan uluslararası bir uzmanlar grubunun raporunda, ‘Metabiota çalışanlarının hastaları tedavi etme prosedürlerine uymadıkları ve şirketi bir kılıf olarak kullanan Pentagon çalışanlarının çalışmalara dahil edildiği gerçeğini gizledikleri’ tespitinin yer aldığını kaydeden Kirillov, “Bu şirket, uluslararası hukuk açısından şüpheli olan sorunları çözmek için kullanılan bir kılıftı ve ABD'nin siyasi seçkinleri tarafından kullanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.ABD Savunma Bakanlığı'nın Ebola virüsüne artan ilgisinin tesadüf olmadığına vurgu yapan Kirillov, bunun insanlar için en patojenik hastalıklardan biri olduğunu belirterek, 2014 yılında başlayan salgın sırasında 28 bin kişinin hastalığa yakalandığını, bunlardan 11 binden fazlasının öldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 olduğunu kaydetti.
odessa
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rusya savunma bakanlığı, ebola, abd, odessa
Rusya, ABD'nin Odessa'da Ebola virüsünü inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında ABD ve Kiev'in Odessa'daki Ebola da dahil olmak üzere özellikle tehlikeli patojenleri inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov düzenlediği basın toplantısında, Rus tarafının Ukrayna’daki özel operasyon sırasında ABD ve Kiev'in Odessa'daki Meçnikov Enstitüsü'nde Ebola da dahil olmak üzere özellikle tehlikeli patojenleri inceleme planlarına ilişkin belgeleri ele geçirdiğini belirtti.
Kirillov, “Bu tür araştırmalar, ABD'nin tehlikeli patojenlerle yüksek riskli çalışmaları üçüncü ülkelere taşıma stratejisinin bir parçasıdır. Araştırmanın Odessa'daki Meçnikov Enstitüsü’nde yapılması planlandı” dedi.
Bu virüse Ukaryna topraklarında hiç rastlanmadığına dikkat çeken Kirillov, bu durumda bu tür çalışmalara neden ihtiyaç duyulduğu ve bu çalışmaların gerçek amacının ne olduğu sorusunun gündeme geldiğini kaydetti.
Kirillov, tehlikeli patojenlerin araştırılması işini alan yüklenicinin daha önce Batı Afrika'daki Ebola salgınının sonuçlarının ortadan kaldırılması çalışmalarında yer alan Metabiota şirketi olduğunu belirterek, şirketin faaliyetlerinin o sırada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sorgulandığını ifade etti.
2015 yılında Sierra Leone'de bu virüsle mücadelede yer alan uluslararası bir uzmanlar grubunun raporunda, ‘Metabiota çalışanlarının hastaları tedavi etme prosedürlerine uymadıkları ve şirketi bir kılıf olarak kullanan Pentagon çalışanlarının çalışmalara dahil edildiği gerçeğini gizledikleri’ tespitinin yer aldığını kaydeden Kirillov, “Bu şirket, uluslararası hukuk açısından şüpheli olan sorunları çözmek için kullanılan bir kılıftı ve ABD'nin siyasi seçkinleri tarafından kullanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Ebola virüsüne artan ilgisinin tesadüf olmadığına vurgu yapan Kirillov, bunun insanlar için en patojenik hastalıklardan biri olduğunu belirterek, 2014 yılında başlayan salgın sırasında 28 bin kişinin hastalığa yakalandığını, bunlardan 11 binden fazlasının öldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 olduğunu kaydetti.