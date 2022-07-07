https://tr.sputniknews.com/20220707/rusya-disisleri-lavrov-bugun-endonezyada-cavusoglu-ile-gorusecek-1058415364.html

Rusya Dışişleri: Lavrov bugün Endonezya’da Çavuşoğlu ile görüşecek

Rusya Dışişleri: Lavrov bugün Endonezya’da Çavuşoğlu ile görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan gazetecilere yapılan açıklama göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Endonezya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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sergey lavrov

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

g20

endonezya

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün Türkiye ve Çin dışişleri bakanları ile görüşme yapılması planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.Lavrov dün G20 bakanlar toplantısı için Endonezya’nın Bali adasına gitmişti. Toplantı kapsamında Lavrov’un bir dizi görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Ancak bu planlar arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme yok.

https://tr.sputniknews.com/20220629/arjantin-ve-iran-bricse-basvurdu-rusyayi-yalnizlastirmaya-calisan-abd-basarisiz-oldu-1058093960.html

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rusya, sergey lavrov, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, g20, endonezya