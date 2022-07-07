https://tr.sputniknews.com/20220707/rusyada-moskova-borsasi-bunyesinde-kripto-para-borsasi-kurulabilir-1058431473.html

Rusya'da Moskova Borsası bünyesinde kripto para borsası kurulabilir

Rusya'da Moskova Borsası bünyesinde kripto para borsası kurulabilir

Rusya Devlet Duması Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, Moskova Borsası'nın faaliyetleri kapsamında bir Rus kripto para borsası kurulabileceğini... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T15:11+0300

2022-07-07T15:11+0300

2022-07-07T15:11+0300

ekonomi

anatoliy aksakov

rusya

moskova borsası

kripto para

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Aksakov, "Elbette bu borsa, Rusya Merkez Bankası'nın sert gerekliliklerine göre kurulan bir kripto para borsası olmalı. Moskova Borsası'nın bir birimi olabileceğini düşünüyorum. Bu alt birim, büyük geleneklere sahip, Merkez Bankası'yla aktif işbirliğine alışmış saygın kuruluş altında çalışacak" dedi.Aksakov, Moskova Borsası'nın kripto para işlemlerini gerçekleştirme görevini herkesten iyi yerine getireceğinin altını çizdi.Daha önce Rusya'da kripto paraların yaygınlaşmasının vatandaşların refahı için tehdit oluşturduğunu söyleyen Merkez Bankası, hem bu piyasadaki dalgalanma hem de dolandırıcılık faaliyetleri ve siber tehditler nedeniye kripto varlıklara yatırımların tümüyle yitirilme riskinin bulunduğu uyarısı yapmıştı.Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, kripto varlıkları en tehlikeli yatırım aracı olarak nitelemiş ve bankanın kripto paraları yasaklamayı planladığı belirtilmişti.

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