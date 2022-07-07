https://tr.sputniknews.com/20220707/saglik-calisanlari-is-birakiyor-yasatirken-olmek-istemiyoruz-1058423462.html
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında vurularak öldürülmesini protesto etmek isteyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T13:48+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
fahrettin koca
türk tabipleri birliği (ttb)
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058422983_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_7b85f59661f35b0a659e95a71ff50947.jpg
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bunun ardından iş bırakma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. TTB ile birlikte İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Hekimsen de eylemleri destekliyor. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları attı ve "Öldük biz" ve "Sağlık Bakanı istifa" pankartları taşıdılar.Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne doğru yürümek istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından sağlıkçıların yürüyüşü başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kocadan-kilicdarogluna-yuregimiz-yaniyor-kemal-bey-biraz-da-olsa-uzgun-gorunemez-miydiniz-1058414765.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058422983_201:0:1429:921_1920x0_80_0_0_c2531c07e8815d27def53d3aabc43a25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık, sağlık bakanı, fahrettin koca, türk tabipleri birliği (ttb), grev
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
12:57 07.07.2022 (güncellendi: 13:48 07.07.2022) Abone ol
Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında vurularak öldürülmesini protesto etmek isteyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne yürüyüş gerçekleştiriyor. Sağlık çalışanları "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları atıyor.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Bunun ardından iş bırakma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.
TTB ile birlikte İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Hekimsen de eylemleri destekliyor.
Yürüyüş öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları attı ve "Öldük biz" ve "Sağlık Bakanı istifa" pankartları taşıdılar.
Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne doğru yürümek istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından sağlıkçıların yürüyüşü başladı.