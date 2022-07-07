https://tr.sputniknews.com/20220707/saglik-calisanlari-is-birakiyor-yasatirken-olmek-istemiyoruz-1058423462.html

Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'

Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'

Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında vurularak öldürülmesini protesto etmek isteyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T12:57+0300

2022-07-07T12:57+0300

2022-07-07T13:48+0300

türkiye

sağlık

sağlık bakanı

fahrettin koca

türk tabipleri birliği (ttb)

grev

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Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bunun ardından iş bırakma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. TTB ile birlikte İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Hekimsen de eylemleri destekliyor. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları attı ve "Öldük biz" ve "Sağlık Bakanı istifa" pankartları taşıdılar.Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne doğru yürümek istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından sağlıkçıların yürüyüşü başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kocadan-kilicdarogluna-yuregimiz-yaniyor-kemal-bey-biraz-da-olsa-uzgun-gorunemez-miydiniz-1058414765.html

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sağlık, sağlık bakanı, fahrettin koca, türk tabipleri birliği (ttb), grev