Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220707/saglik-calisanlari-is-birakiyor-yasatirken-olmek-istemiyoruz-1058423462.html
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında vurularak öldürülmesini protesto etmek isteyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:57+0300
2022-07-07T13:48+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
fahrettin koca
türk tabipleri birliği (ttb)
grev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058422983_0:0:1638:921_1920x0_80_0_0_7b85f59661f35b0a659e95a71ff50947.jpg
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bunun ardından iş bırakma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. TTB ile birlikte İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Hekimsen de eylemleri destekliyor. Yürüyüş öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları attı ve "Öldük biz" ve "Sağlık Bakanı istifa" pankartları taşıdılar.Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne doğru yürümek istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından sağlıkçıların yürüyüşü başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bakan-kocadan-kilicdarogluna-yuregimiz-yaniyor-kemal-bey-biraz-da-olsa-uzgun-gorunemez-miydiniz-1058414765.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058422983_201:0:1429:921_1920x0_80_0_0_c2531c07e8815d27def53d3aabc43a25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, sağlık bakanı, fahrettin koca, türk tabipleri birliği (ttb), grev

Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'

12:57 07.07.2022 (güncellendi: 13:48 07.07.2022)
© Sputnik / Burcu okutanSağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz'
Sağlık çalışanları iş bırakıyor: 'Yaşatırken ölmek istemiyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Burcu okutan
Abone olTelegram
Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya'nın görevi başında vurularak öldürülmesini protesto etmek isteyen Türk Tabipleri Birliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne yürüyüş gerçekleştiriyor. Sağlık çalışanları "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları atıyor.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Doktoru Ekrem Karakaya bir hastası ile arasında çıkan tartışma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Bunun ardından iş bırakma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.
TTB ile birlikte İSTAHED, Birlik ve Dayanışma Sendikası, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve Hekimsen de eylemleri destekliyor.
Yürüyüş öncesinde açıklama yapan sendika yetkilileri "Yaşatırken ölmek istemiyoruz, katilleri değil bizleri koruyun" sloganları attı ve "Öldük biz" ve "Sağlık Bakanı istifa" pankartları taşıdılar.
© Sputnik / Burcu okutanTürk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde toplandı.
© Sputnik / Burcu okutan
Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne doğru yürümek istedi ancak polis engel olmaya çalıştı. Kısa süreli arbede yaşanmasının ardından sağlıkçıların yürüyüşü başladı.
© Sputnik / Burcu okutanSağlıkçılar bir kez daha önündeki polis barikatını aştı
Sağlıkçılar bir kez daha önündeki polis barikatını aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Sağlıkçılar bir kez daha önündeki polis barikatını aştı
© Sputnik / Burcu okutan
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
09:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала