https://tr.sputniknews.com/20220707/sakaryada-yabanci-uyruklu-iki-grup-arasinda-bicakli-kavga-1-olu-2-yarali-1058408769.html
Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T00:53+0300
2022-07-07T00:53+0300
2022-07-07T00:53+0300
türkiye
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karasu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriye uyruklu olduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan 30 yaşındaki Ahmed El Abid müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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sakarya, karasu, yabancı
Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Suriye uyruklu olduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan 30 yaşındaki Ahmed El Abid müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.