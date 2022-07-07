Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında

© DHA İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.