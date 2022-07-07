https://tr.sputniknews.com/20220707/sarallar-grubunun-eglence-mekanini-bastigi-anlar-guvenlik-kamerasinda-1058448405.html
Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında
Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:18+0300
2022-07-07T20:18+0300
2022-07-07T20:22+0300
türkiye
sarallar
eğlence
haraç
erdal karacan
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Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını 'bastığı' anlara ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Gruba İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü. Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/sarallar-operasyonunda-necati-sasmaz-sinan-engin-gibi-unlu-isimler-emniyete-cagrildi-1058325055.html
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sarallar, eğlence, haraç, erdal karacan
Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında
20:18 07.07.2022 (güncellendi: 20:22 07.07.2022) Abone ol
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.
Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını 'bastığı' anlara ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
Gruba İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.
Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.