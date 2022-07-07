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Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında
Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sarallar
eğlence
haraç
erdal karacan
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Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını 'bastığı' anlara ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı. Gruba İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü. Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/sarallar-operasyonunda-necati-sasmaz-sinan-engin-gibi-unlu-isimler-emniyete-cagrildi-1058325055.html
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sarallar, eğlence, haraç, erdal karacan

Sarallar grubunun eğlence mekanını bastığı anlar güvenlik kamerasında

20:18 07.07.2022 (güncellendi: 20:22 07.07.2022)
© DHAİstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.
İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© DHA
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İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin tatil beldelerinde eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları da belirtildi.
Sarallar grubu üyelerinin, eğlence mekanını 'bastığı' anlara ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
Gruba İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.
Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.
Sarallar grubuna İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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Sarallar operasyonu kapsamında Necati Şaşmaz, Sinan Engin gibi ünlü isimler emniyete çağrıldı
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