https://tr.sputniknews.com/20220707/shell-katarin-dogalgaz-saha-genisletme-projesine-ortak-oldu-1058411596.html

Shell, Katar'ın doğalgaz saha genişletme projesine ortak oldu

Shell, Katar'ın doğalgaz saha genişletme projesine ortak oldu

Katar, uluslararası enerji şirketi Royal Dutch Shell ile ülkenin kuzeydoğusunda bulunan doğalgaz sahasını genişletme projesinde ortak olduğunu duyurdu. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T02:05+0300

2022-07-07T02:05+0300

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ekonomi

katar

shell

doğalgaz

ortaklık

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Katar Enerji Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Katar Enerji Şirketi, (5. ortak olarak) Shell'i seçerek Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki uluslararası ortaklar için seçim sürecini tamamladı" ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin de, "Katar Enerji ve Kuzeydoğu Saha Genişletme projesindeki ortakları, düşük karbonlu enerjiye geçiş taahhütlerinin yanı sıra dünyaya daha temiz enerjinin tedarikini teyit ediyor" sözlerine yer verildi.Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimini 2026'ya kadar yıllık 77 milyon tondan 110 milyon tona çıkarmayı hedefleyen projeye daha önce TotalEnergies, Exxon Mobil, ConocoPhilips ve Eni ortak olmuştu.

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katar, shell, doğalgaz, ortaklık