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Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak yeğenini silahla yaraladı
Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak yeğenini silahla yaraladı
Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde telefon kullanımı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ahmet Turan Güneş'i tabancayla ayağından vurarak yaraladı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T12:43+0300
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2022-07-07T12:43+0300
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre, telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Koçak tabancasıyla Güneş'i ayak bileğinden vurarak yaraladı.İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Koçak'ın ifadesine başvurdu.Abdullah Seçkin Koçak, ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Koçak'tan şikayetçi olmadı.Polisi oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirmiştiÖte yandan Abdullah Seçkin Koçak, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.
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sivas
Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak yeğenini silahla yaraladı
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Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde telefon kullanımı nedeniyle tartıştığı yeğeni Ahmet Turan Güneş'i tabancayla ayağından vurarak yaraladı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Sivas Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, evinde kendisini ziyarete gelen yeğeni Ahmet Turan Güneş ile iddiaya göre, telefon kullanımı yüzünden tartıştı. Yeğeninin kişisel bilgileri ve mesajlarına ulaştığını ileri süren Koçak tabancasıyla Güneş'i ayak bileğinden vurarak yaraladı.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Güneş, sağlık ekiplerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Koçak'ın ifadesine başvurdu.
Abdullah Seçkin Koçak, ifadesinde, yeğeniyle telefon yüzünden tartıştığını söyledi. Tedavisi süren Ahmet Turan Güneş ise Vali Yardımcısı Koçak'tan şikayetçi olmadı.
Polisi oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirmişti
Öte yandan Abdullah Seçkin Koçak, 2018 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaymakamlık yaparken, lojman önünde nöbet tutan polis memuru İbrahim Halil Kartal'ı oklavayla dövdüğü iddiasıyla soruşturma geçirdiği öğrenildi.