https://tr.sputniknews.com/20220707/sri-lanka-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1058428509.html

Sri Lanka Merkez Bankası, faiz oranını son 20 yılın en yüksek seviyesine getirdi

Sri Lanka Merkez Bankası, faiz oranını son 20 yılın en yüksek seviyesine getirdi

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Merkez Bankası, faiz oranını 100 baz puan artırarak son 20 yılın en yüksek seviyesine getirdi. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:24+0300

2022-07-07T14:24+0300

2022-07-07T14:25+0300

ekonomi

sri lanka

enflasyon

faiz artırımı

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Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL), rekor seviyedeki yurt içi enflasyon ile mücadele ve enflasyonda yükseliş beklentilerini kontrol altına almak için gösterge faiz oranını 100 baz puan artırdı.CBSL, bugünkü toplantısının ardından gösterge niteliğindeki mevduat faiz oranı 13.50'den 14.50'ye, borç verme faiz oranını ise yüzde 14.50'den yüzde 15.50'ye çıkardı.CBSL bir önceki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/avustralya-merkez-bankasindan-tarihte-bir-ilk-1058320865.html

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sri lanka, enflasyon, faiz artırımı