Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220707/stranger-thingsin-yan-dizisi-geliyor-neftlix-dogruladi-1058427484.html
Stranger Things'in yan dizisi geliyor: Neftlix doğruladı
Stranger Things'in yan dizisi geliyor: Neftlix doğruladı
Yayınlandığı 4. sezon ile tüm dünyada ses getiren Netflix dizisi Stranger Things'in yan dizisinin hazırlandığı doğrulandı. Yeni dizinin Stranger Things'in de... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T14:14+0300
2022-07-07T14:14+0300
yaşam
stranger things
dizi
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103073/64/1030736422_3:0:1199:673_1920x0_80_0_0_37223c6a26067d2ac30a2eca4f2eee58.jpg
ABD'deki hayali bir kasabada başka bir boyuttan gelen canavarlarla mücadele eden bir grup genci konu edinen Stranger Things dizisinin 4. sezonu yeni izlenme rekorları kırarken, serinin yan dizisinin hazırlık aşamasında olduğu duyuruldu.Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 27 Mayıs ve 1 Haziran'da izleyicilere sunulan 4. sezonu, yayınlandığı ilk 28 günde en çok izlenen İngilizce diziler arasında birinci sıraya yükseldi.Yayınlanmasından bu yana 1.15 milyar saat izlenme sayısı yakalayan Stranger Things'in. 4. sezonunun bu başarısı, yalnızca Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin gerisinde kaldı.Matt ve Ross Duffer kardeşler, yapımcısı oldukları Stranger Things'in 5. sezonunda 'dizinin tam hikayesini tamamlayacağını' söylemiş, ancak şubat ayında yayınladıkları açık bir mektupta "Stranger Things dünyasında anlatılacak çok daha heyecan verici hikayeler olduğunu" söylemişti.Çarşamba günü Netflix'ten gelen bir açıklamada, 'Duffer kardeşlerin yaratıcısı olduğu dünyaya dayanan Stranger Things spin-off dizisini' doğruladı. Netflix içerik patronu Ted Sarandos konuya dair açıklamasında, "Matt ve Ross, çok net ve net bir vizyona sahip olağanüstü benzersiz bir yetenek. Yaptıkları işin sırrı, ayrıntılarda. Stranger Things'in zamanın ruhunu delip geçerek günümüzün epik pop kültürü fenomeni olması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103073/64/1030736422_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_52cad694aade5a1e70113b7a66866de8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
stranger things, dizi, netflix

Stranger Things'in yan dizisi geliyor: Neftlix doğruladı

14:14 07.07.2022
© Fotoğraf : IMBbStranger Things
Stranger Things - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Fotoğraf : IMBb
Abone olTelegram
Yayınlandığı 4. sezon ile tüm dünyada ses getiren Netflix dizisi Stranger Things'in yan dizisinin hazırlandığı doğrulandı. Yeni dizinin Stranger Things'in de içerisinde olduğu doğaüstü dünyada geçeceği belirtildi.
ABD'deki hayali bir kasabada başka bir boyuttan gelen canavarlarla mücadele eden bir grup genci konu edinen Stranger Things dizisinin 4. sezonu yeni izlenme rekorları kırarken, serinin yan dizisinin hazırlık aşamasında olduğu duyuruldu.
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 27 Mayıs ve 1 Haziran'da izleyicilere sunulan 4. sezonu, yayınlandığı ilk 28 günde en çok izlenen İngilizce diziler arasında birinci sıraya yükseldi.
Yayınlanmasından bu yana 1.15 milyar saat izlenme sayısı yakalayan Stranger Things'in. 4. sezonunun bu başarısı, yalnızca Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin gerisinde kaldı.
Matt ve Ross Duffer kardeşler, yapımcısı oldukları Stranger Things'in 5. sezonunda 'dizinin tam hikayesini tamamlayacağını' söylemiş, ancak şubat ayında yayınladıkları açık bir mektupta "Stranger Things dünyasında anlatılacak çok daha heyecan verici hikayeler olduğunu" söylemişti.
Çarşamba günü Netflix'ten gelen bir açıklamada, 'Duffer kardeşlerin yaratıcısı olduğu dünyaya dayanan Stranger Things spin-off dizisini' doğruladı.
Netflix içerik patronu Ted Sarandos konuya dair açıklamasında, "Matt ve Ross, çok net ve net bir vizyona sahip olağanüstü benzersiz bir yetenek. Yaptıkları işin sırrı, ayrıntılarda. Stranger Things'in zamanın ruhunu delip geçerek günümüzün epik pop kültürü fenomeni olması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала