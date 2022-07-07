https://tr.sputniknews.com/20220707/stranger-thingsin-yan-dizisi-geliyor-neftlix-dogruladi-1058427484.html

Stranger Things'in yan dizisi geliyor: Neftlix doğruladı

Stranger Things'in yan dizisi geliyor: Neftlix doğruladı

Yayınlandığı 4. sezon ile tüm dünyada ses getiren Netflix dizisi Stranger Things'in yan dizisinin hazırlandığı doğrulandı. Yeni dizinin Stranger Things'in de... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T14:14+0300

2022-07-07T14:14+0300

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yaşam

stranger things

dizi

netflix

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ABD'deki hayali bir kasabada başka bir boyuttan gelen canavarlarla mücadele eden bir grup genci konu edinen Stranger Things dizisinin 4. sezonu yeni izlenme rekorları kırarken, serinin yan dizisinin hazırlık aşamasında olduğu duyuruldu.Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 27 Mayıs ve 1 Haziran'da izleyicilere sunulan 4. sezonu, yayınlandığı ilk 28 günde en çok izlenen İngilizce diziler arasında birinci sıraya yükseldi.Yayınlanmasından bu yana 1.15 milyar saat izlenme sayısı yakalayan Stranger Things'in. 4. sezonunun bu başarısı, yalnızca Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin gerisinde kaldı.Matt ve Ross Duffer kardeşler, yapımcısı oldukları Stranger Things'in 5. sezonunda 'dizinin tam hikayesini tamamlayacağını' söylemiş, ancak şubat ayında yayınladıkları açık bir mektupta "Stranger Things dünyasında anlatılacak çok daha heyecan verici hikayeler olduğunu" söylemişti.Çarşamba günü Netflix'ten gelen bir açıklamada, 'Duffer kardeşlerin yaratıcısı olduğu dünyaya dayanan Stranger Things spin-off dizisini' doğruladı. Netflix içerik patronu Ted Sarandos konuya dair açıklamasında, "Matt ve Ross, çok net ve net bir vizyona sahip olağanüstü benzersiz bir yetenek. Yaptıkları işin sırrı, ayrıntılarda. Stranger Things'in zamanın ruhunu delip geçerek günümüzün epik pop kültürü fenomeni olması tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

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stranger things, dizi, netflix