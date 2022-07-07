https://tr.sputniknews.com/20220707/tarim-kredi-kooperatif-market-genel-muduru-bayramali-yildirim-istifa-etti-1058441095.html

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa ett 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T18:14+0300

2022-07-07T18:14+0300

2022-07-07T18:14+0300

türkiye

istifa

market

tarım

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Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik" isteyerek görevinden ayrıldı.Şirket, 2021'de 249 milyon lira zarar etmiştiTarım Kredi Marketler'in 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, 249 milyon lira zarar etmişti.Market sayısının artarken Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin sorgulanmasına sebep olmuştu.

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istifa, market, tarım