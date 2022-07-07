https://tr.sputniknews.com/20220707/tarim-kredi-kooperatif-market-genel-muduru-bayramali-yildirim-istifa-etti-1058441095.html
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa ett 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:14+0300
2022-07-07T18:14+0300
2022-07-07T18:14+0300
türkiye
istifa
market
tarım
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Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik" isteyerek görevinden ayrıldı.Şirket, 2021'de 249 milyon lira zarar etmiştiTarım Kredi Marketler'in 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, 249 milyon lira zarar etmişti.Market sayısının artarken Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin sorgulanmasına sebep olmuştu.
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istifa, market, tarım
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti
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Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa ett
Milli Gazete'den Sadettin İnan
'ın haberine
göre Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik
" isteyerek görevinden ayrıldı.
Şirket, 2021'de 249 milyon lira zarar etmişti
Tarım Kredi Marketler'in 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, 249 milyon lira zarar etmişti.
Market sayısının artarken Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin sorgulanmasına sebep olmuştu.