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Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti
Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa ett 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T18:14+0300
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türkiye
istifa
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Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik" isteyerek görevinden ayrıldı.Şirket, 2021'de 249 milyon lira zarar etmiştiTarım Kredi Marketler'in 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, 249 milyon lira zarar etmişti.Market sayısının artarken Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin sorgulanmasına sebep olmuştu.
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istifa, market, tarım

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa etti

18:14 07.07.2022
© Sputnik / Turan SalcıTarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Bayramali Yıldırım istifa ett
Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre Yıldırım, önceki gün yapılan şirket yönetim kurulu toplantısında "helallik" isteyerek görevinden ayrıldı.

Şirket, 2021'de 249 milyon lira zarar etmişti

Tarım Kredi Marketler'in 2021 yılı sonunda açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 700 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Pazarlama ve Marketçilik Şirketi, 249 milyon lira zarar etmişti.
Market sayısının artarken Tarım Kredi Marketlerin zararının katlanması, vatandaşa gıdayı ucuz fiyata temin etmek için kurulan market projesinin sorgulanmasına sebep olmuştu.
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