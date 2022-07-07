https://tr.sputniknews.com/20220707/tff-kulupler-14-yabancidan-fazla-her-bir-futbolcu-icin-500-bin-tl-odeyecek--1058430025.html
TFF: Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek
TFF: Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 14 yabancı kuralının devam edeceğini açıklarken, kulüplerin 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için de 500 bin TL... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:00+0300
2022-07-07T15:00+0300
2022-07-07T15:05+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
yabancı oyuncu
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarında yapılan düzenlemeleri resmen açıkladı. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:"TFF Yönetim Kurulu tarafından, kulüplerimize devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A Takım Listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' ve 'TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu'nda yeni bir düzenlemeye gidildi.Buna göre; Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir.Transfer dönemi bitiminde ise A Takım Listesi'ne yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli ödeyecektir.Söz konusu düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A Takım Listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek, ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacaktır.Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıktığı takdirde, A Takım Listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda oynayamayacaktır."
https://tr.sputniknews.com/20220706/tff-baskani-buyukeksi-gerekirse-yabanci-konusunda-sinir-getirmeyebiliriz-1058384039.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), yabancı oyuncu, süper lig
TFF: Kulüpler 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için 500 bin TL ödeyecek
15:00 07.07.2022 (güncellendi: 15:05 07.07.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 14 yabancı kuralının devam edeceğini açıklarken, kulüplerin 14 yabancıdan fazla her bir futbolcu için de 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödeyeceğini bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig oyuncu uygunluklarında yapılan düzenlemeleri resmen açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
"TFF Yönetim Kurulu tarafından, kulüplerimize devam eden transfer sürecinde kolaylık sağlamak ve A Takım Listelerini daha rahat oluşturabilmeleri amacıyla, yabancı kuralı korunarak 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın 'Süper Lig Futbolcu Uygunluğu' ve 'TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu'nda yeni bir düzenlemeye gidildi.
Buna göre; Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir.
Transfer dönemi bitiminde ise A Takım Listesi'ne yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli ödeyecektir.
Söz konusu düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A Takım Listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek, ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacaktır.
Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıktığı takdirde, A Takım Listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda oynayamayacaktır."