https://tr.sputniknews.com/20220707/thy-airbus-a350-900-tipi-7nci-ucagi-filosuna-katti-1058409952.html

THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı

THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı

THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini de filosuna... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T01:11+0300

2022-07-07T01:11+0300

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thy

türkiye

airbus a350

uçak

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Türk Hava Yolları (THY), filosuna bir uçak dahil etti. Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden uçak, işlemlerinin ardından ileriki günlerde seferlerine başlayacak.THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.Sipariş verilen aynı model diğer uçaklar da peyderpey THY'nin filosuna katılacak.THY'nin uçak sayısı 380 olduAirbus A350-900 tipi uçağın gelmesiyle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360, kargoda kullanılanlar dahil edildiğinde ise toplam uçak sayısı 380 oldu.

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thy, airbus a350, uçak