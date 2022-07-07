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https://tr.sputniknews.com/20220707/thy-airbus-a350-900-tipi-7nci-ucagi-filosuna-katti-1058409952.html
THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı
THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı
THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini de filosuna... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
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airbus a350
uçak
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Türk Hava Yolları (THY), filosuna bir uçak dahil etti. Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi. Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden uçak, işlemlerinin ardından ileriki günlerde seferlerine başlayacak.THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.Sipariş verilen aynı model diğer uçaklar da peyderpey THY'nin filosuna katılacak.THY'nin uçak sayısı 380 olduAirbus A350-900 tipi uçağın gelmesiyle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360, kargoda kullanılanlar dahil edildiğinde ise toplam uçak sayısı 380 oldu.
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thy, airbus a350, uçak

THY, Airbus A350-900 tipi 7'nci uçağı filosuna kattı

01:11 07.07.2022 (güncellendi: 01:12 07.07.2022)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Fotoğraf bankasına girСамолет Airbus A320 на фоне растущей Луны
Самолет Airbus A320 на фоне растущей Луны - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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THY, Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini de filosuna kattı.
Türk Hava Yolları (THY), filosuna bir uçak dahil etti. Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus fabrikasından teslim alınan THY'nin TC-LGG kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni nesil uçağı, saat 20.35'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Turkish Teknik'e ait hangarın önüne park eden uçak, işlemlerinin ardından ileriki günlerde seferlerine başlayacak.
THY'nin filosundaki A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.
Sipariş verilen aynı model diğer uçaklar da peyderpey THY'nin filosuna katılacak.

THY'nin uçak sayısı 380 oldu

Airbus A350-900 tipi uçağın gelmesiyle THY'nin filosundaki yolcu uçağı sayısı 360, kargoda kullanılanlar dahil edildiğinde ise toplam uçak sayısı 380 oldu.
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