Türk ekibinin Arktik Okyanusu'ndaki araştırma seferi başladı

© AA Prof. Dr. Burcu Özsoy, bilim ekibinin gerçekleştireceği izleme projelerinin önemine dikkati çekerek "Bu projeler özellikle iklim değişikliğinin 'bizim nereden nereye gittiğimiz' konusunda en büyük farkındalığı yarattığımız projeler. Bu anlamda üniversitelerden çok büyük destekler alıyoruz. Hocalarımız bu konuda bize bilimsel anlamda da katkı sağlıyor." dedi. Özsoy, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından icra edilen seferimizde TÜBİTAK kutup 1001 çağrısında sefere katılmaya hak kazanmış projelerimiz de mevcut. Bu anlamda Bolu Abant Baysal Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden de araştırmacılar sefere katıldı" şeklinde konuştu. Antarktika ile Arktik bölgesinde yapılan lojistik çalışmaların birbirinden çok farklı olduğunu ifade eden Özsoy şunlara dikkati çekti: "Burada en büyük etken mesafeler. Antarktika kıtası 14 bin kilometre uzaklıkta, Arktik ile mesafemiz ise 4-5 kilometre. Bu mesafenin kısa olmasından dolayı lojistik anlamda biraz daha kolaylık yaşadık. 1,5 tonluk malzeme yükümüzü Oslo’dan Tromso'daki araştırma gemisine getirdik. Seferimiz buradan başlayıp Barents Denizi’nde devam ederek Svalbard'da sonlanacak." Özsoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara ulaşan Svalbard Antlaşması’na Türkiye’nin taraf olmasının bilimsel anlamda kolaylıklar sağlayacağına işaret ederek, "Antarktika’nın bir kara parçası olması ve hiçbir dünya ülkesine ait olmaması sebebiyle aslında Antarktika Anlaşmalar sistemine bilgi notlarıyla yapmak istediğimiz çalışmalar hakkında bilgi vererek icra ederken, Arktik bölgesinde bu durum farklı ilerliyor. Bu sebeple Svalbard Antlaşması çok faydalı olacak ve yolumuzu açacak. Hem kara hem deniz alanında toplayacağımız bilimsel örnekler konusunda özellikle antlaşmaya taraf olmamız bize çok büyük kolaylık sağlayacak" dedi.