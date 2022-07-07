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https://tr.sputniknews.com/20220707/turkiye-ile-israil-arasinda-71-yil-sonra-havacilik-anlasmasi-imzalanacak-1058416165.html
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık alanında anlaşma imzalanacağı açıklandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T10:38+0300
2022-07-07T10:39+0300
dünya
israil
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havacılık
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1951'den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak. Açıklamada, anlaşma kararının, 'İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği' belirtildi. Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak. İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli Bakan, "Havacılık ilişkileri İsrail'in ekonomik kalkınması ve İsrail'in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-turkiyedeki-ekonomi-ve-ticaret-ataseligini-yeniden-acacak-1058336742.html
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israil, türkiye, havacılık

Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak

10:38 07.07.2022 (güncellendi: 10:39 07.07.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık alanında anlaşma imzalanacağı açıklandı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1951'den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak.
Açıklamada, anlaşma kararının, 'İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği' belirtildi.
Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak.
İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli Bakan, "Havacılık ilişkileri İsrail'in ekonomik kalkınması ve İsrail'in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır" ifadelerini kullandı.
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, Mart 2022'deki Kahire ziyaretinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevin Gamea ile ekonomik anlaşmalar imzalarken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
DÜNYA
İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacak
5 Temmuz, 16:17
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