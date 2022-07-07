Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220707/turkiyenin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1058424224.html
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Karasu limanında durdurulup teftiş edildikten sonra limandan... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T13:05+0300
2022-07-07T13:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
türkiye
tahıl
büyükelçi
ukrayna dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3b17c1328ae0732f79f0b68366fd384a.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Türkiye'nin Karasu limanından teftişten sonra ayrılmasının 'kabul edilemez' olduğunu savundu.Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin bakanlığa çağrıldığı bilgisini paylaştı.Twitter hesabından paylaşım yapan Nikolenko, "Çalıntı Ukrayna tahılı ile dolu olan Rus gemisi Jibek Joli'nin, Türk yetkililere sunulan suç kanıtlarına rağmen Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesinden ötürü üzgünüz. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, bu kabul edilemez duruma açıklık getirmesi için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/ukrayna-neden-zhibek-zholy-gemisinin-tutuklanmasini-talep-ediyor-1058402242.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_cab2629259a2f918339c6313acb12999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, türkiye, tahıl, büyükelçi, ukrayna dışişleri bakanlığı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

13:05 07.07.2022
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Karasu limanında durdurulup teftiş edildikten sonra limandan ayrılmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Türkiye'nin Karasu limanından teftişten sonra ayrılmasının 'kabul edilemez' olduğunu savundu.
Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin bakanlığa çağrıldığı bilgisini paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Nikolenko, "Çalıntı Ukrayna tahılı ile dolu olan Rus gemisi Jibek Joli'nin, Türk yetkililere sunulan suç kanıtlarına rağmen Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesinden ötürü üzgünüz. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, bu kabul edilemez duruma açıklık getirmesi için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak" ifadelerini kullandı.
Kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
GÖRÜŞ
Ukrayna neden Zhibek Zholy gemisinin tutuklanmasını talep ediyor?
Dün, 22:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала