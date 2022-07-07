https://tr.sputniknews.com/20220707/turkiyenin-kiev-buyukelcisi-ukrayna-disisleri-bakanligina-cagrildi-1058424224.html

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Karasu limanında durdurulup teftiş edildikten sonra limandan... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T13:05+0300

2022-07-07T13:05+0300

2022-07-07T13:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

türkiye

tahıl

büyükelçi

ukrayna dışişleri bakanlığı

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çalıntı hububat taşıdığı iddia edilen Rus gemisi Jibek Joli'nin Türkiye'nin Karasu limanından teftişten sonra ayrılmasının 'kabul edilemez' olduğunu savundu.Bakanlık Sözcüsü Oleg Nikolenko, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'nin bakanlığa çağrıldığı bilgisini paylaştı.Twitter hesabından paylaşım yapan Nikolenko, "Çalıntı Ukrayna tahılı ile dolu olan Rus gemisi Jibek Joli'nin, Türk yetkililere sunulan suç kanıtlarına rağmen Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesinden ötürü üzgünüz. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi, bu kabul edilemez duruma açıklık getirmesi için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220706/ukrayna-neden-zhibek-zholy-gemisinin-tutuklanmasini-talep-ediyor-1058402242.html

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ukrayna, rusya, türkiye, tahıl, büyükelçi, ukrayna dışişleri bakanlığı