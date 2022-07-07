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Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday
Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday
Pakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi, dünya... 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T15:00+0300
2022-07-07T15:20+0300
yaşam
pakistan
karaçi
keçi
kulak
dünya rekoru
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya gelen 'Simba' isimli yavru keçi uzunluğu 54 santimetreye varan kulaklarıyla ün kazandı. Sahibi Muhammed Hasan Nareco, Simba'nın dünya rekorunun tescil edilmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Simba'nın kulaklarının uzunluğu nedeniyle sahibi, yavru keçinin kulaklarını başının arkasına bağlamak zorunda kalıyor.Diğer keçi sahiplerinin nazarından korunmak için tedbir aldığını söyleyen Nareco, "Nazardan korunsun diye Simba'ya Kuran okuyoruz. Büyüklerimizden miras kalan eski bir gelenek gereği, başının etrafına Kuran ayetlerinin yazılı olduğu siyah bir ip bağladık" diyor.Pakistan'ın keçi yetiştiren bir ülke olarak imajını desteklemek için Simba'yı damızlık olarak yetiştirmeyi planladığını söyleyen sahibi, "Simba'nın Pakistan adı tüm dünyayı dolaşmalı” diye konuşuyor.
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pakistan, karaçi, keçi, kulak, dünya rekoru

Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday

15:00 07.07.2022 (güncellendi: 15:20 07.07.2022)
© AFP 2022 / ASIF HASSANPakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi Simba, dünya rekoru kırmaya aday.
Pakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi Simba, dünya rekoru kırmaya aday. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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Pakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi, dünya rekoru kırmaya aday.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya gelen 'Simba' isimli yavru keçi uzunluğu 54 santimetreye varan kulaklarıyla ün kazandı.
Sahibi Muhammed Hasan Nareco, Simba'nın dünya rekorunun tescil edilmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Simba, doğumundan sonraki 10-12 gün içerisinde hem yerel hem uluslararası basında ilgi çekti ve bir güzellik yarışmasını kazandı. 30 gün içerisinde ünlü bir kişinin 25-30 yılda kazanacağı kadar büyüklükte bir üne sahip oldu."
Simba'nın kulaklarının uzunluğu nedeniyle sahibi, yavru keçinin kulaklarını başının arkasına bağlamak zorunda kalıyor.
Diğer keçi sahiplerinin nazarından korunmak için tedbir aldığını söyleyen Nareco, "Nazardan korunsun diye Simba'ya Kuran okuyoruz. Büyüklerimizden miras kalan eski bir gelenek gereği, başının etrafına Kuran ayetlerinin yazılı olduğu siyah bir ip bağladık" diyor.
Pakistan'ın keçi yetiştiren bir ülke olarak imajını desteklemek için Simba'yı damızlık olarak yetiştirmeyi planladığını söyleyen sahibi, "Simba'nın Pakistan adı tüm dünyayı dolaşmalı” diye konuşuyor.
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