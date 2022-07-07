Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday
15:00 07.07.2022 (güncellendi: 15:20 07.07.2022)
© AFP 2022 / ASIF HASSANPakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi Simba, dünya rekoru kırmaya aday.
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
Pakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi, dünya rekoru kırmaya aday.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya gelen 'Simba' isimli yavru keçi uzunluğu 54 santimetreye varan kulaklarıyla ün kazandı.
Sahibi Muhammed Hasan Nareco, Simba'nın dünya rekorunun tescil edilmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Simba, doğumundan sonraki 10-12 gün içerisinde hem yerel hem uluslararası basında ilgi çekti ve bir güzellik yarışmasını kazandı. 30 gün içerisinde ünlü bir kişinin 25-30 yılda kazanacağı kadar büyüklükte bir üne sahip oldu."
Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna adayhttps://t.co/gDdPaKCU6Chttps://t.co/T9NsS1MA9K pic.twitter.com/wvc70QAVFr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 7, 2022
Simba'nın kulaklarının uzunluğu nedeniyle sahibi, yavru keçinin kulaklarını başının arkasına bağlamak zorunda kalıyor.
Diğer keçi sahiplerinin nazarından korunmak için tedbir aldığını söyleyen Nareco, "Nazardan korunsun diye Simba'ya Kuran okuyoruz. Büyüklerimizden miras kalan eski bir gelenek gereği, başının etrafına Kuran ayetlerinin yazılı olduğu siyah bir ip bağladık" diyor.
Pakistan'ın keçi yetiştiren bir ülke olarak imajını desteklemek için Simba'yı damızlık olarak yetiştirmeyi planladığını söyleyen sahibi, "Simba'nın Pakistan adı tüm dünyayı dolaşmalı” diye konuşuyor.
Baby goat "Simba" in Karachi, Pakistan has made a world record with its ears as long as 48 centimeters, very much longer than the normal size of ears.https://t.co/YM9lJZDNtw— Anadolu Images (@anadoluimages) June 17, 2022
📹: Yousuf Khan pic.twitter.com/z6kZnrbpwl