https://tr.sputniknews.com/20220707/uzun-kulakli-yavru-keci-simba-dunya-rekoruna-aday-1058430149.html

Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday

Uzun kulaklı yavru keçi Simba, dünya rekoruna aday

Pakistan'da normalin çok daha üzerindeki uzunluğa sahip kulaklarla dünyaya gelen bir yavru keçi, medyanın ilgisini çekti. Sahibine göre yavru keçi, dünya... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T15:00+0300

2022-07-07T15:00+0300

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yaşam

pakistan

karaçi

keçi

kulak

dünya rekoru

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Pakistan'ın Karaçi şehrinde dünyaya gelen 'Simba' isimli yavru keçi uzunluğu 54 santimetreye varan kulaklarıyla ün kazandı. Sahibi Muhammed Hasan Nareco, Simba'nın dünya rekorunun tescil edilmesi için Guinness Dünya Rekorları'na başvurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Simba'nın kulaklarının uzunluğu nedeniyle sahibi, yavru keçinin kulaklarını başının arkasına bağlamak zorunda kalıyor.Diğer keçi sahiplerinin nazarından korunmak için tedbir aldığını söyleyen Nareco, "Nazardan korunsun diye Simba'ya Kuran okuyoruz. Büyüklerimizden miras kalan eski bir gelenek gereği, başının etrafına Kuran ayetlerinin yazılı olduğu siyah bir ip bağladık" diyor.Pakistan'ın keçi yetiştiren bir ülke olarak imajını desteklemek için Simba'yı damızlık olarak yetiştirmeyi planladığını söyleyen sahibi, "Simba'nın Pakistan adı tüm dünyayı dolaşmalı” diye konuşuyor.

pakistan

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