https://tr.sputniknews.com/20220707/vanda-408-yasadisi-gocmenin-ucakla-ulkelerine-gonderilmesine-baslandi-1058447453.html

Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı

Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı

Van'da, Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 408 göçmenin, İl Göç İdaresi'nin koordinasyonunda uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

afganistan

göçmen

göç idaresi

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Van’da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine başlandı.AA'nn haberine göre merkezde ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.İl Göç Müdürü Cuma Omurca, gazetecilere, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.Omurca, şunları kaydetti:

türkiye

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afganistan, göçmen, göç idaresi