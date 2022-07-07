https://tr.sputniknews.com/20220707/vanda-408-yasadisi-gocmenin-ucakla-ulkelerine-gonderilmesine-baslandi-1058447453.html
Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı
Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı
Van'da, Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 408 göçmenin, İl Göç İdaresi'nin koordinasyonunda uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı. 07.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-07T20:03+0300
2022-07-07T20:03+0300
2022-07-07T20:03+0300
türkiye
afganistan
göçmen
göç idaresi
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Van’da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine başlandı.AA'nn haberine göre merkezde ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.İl Göç Müdürü Cuma Omurca, gazetecilere, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.Omurca, şunları kaydetti:
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afganistan, göçmen, göç idaresi
Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı
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Van'da, Türkiye'ye yasadışı yollarla giren Afganistan uyruklu 408 göçmenin, İl Göç İdaresi'nin koordinasyonunda uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı.
Van’da yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.
Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine başlandı.
AA'nn haberine göre merkezde ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan ve çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.
Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.
İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.
İl Göç Müdürü Cuma Omurca, gazetecilere, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.
Omurca, şunları kaydetti:
"Türkiye düzensiz göçle mücadele ediyor. Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve farklı ülkelerden ülkemize yasadışı yollarla gelen yabancılar, Geri Gönderme Merkezlerinde bir süre muhafaza edildikten sonra ülkelerine gönderiliyor. Dün geceden itibaren başlayan seferlerimizde 408 Afganistan uyruklu yabancıyı gün içinde charter seferlerle ülkelerine geri gönderiyoruz."