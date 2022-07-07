https://tr.sputniknews.com/20220707/yurtlarda-enflasyon-etkisi-ankarada-2-kisilik-odalarin-kisi-basi-ucreti-yillik-80-bin-lirayi-buldu-1058430664.html

Yurtlarda enflasyon etkisi: Ankara’da 2 kişilik odaların kişi başı ücreti yıllık 80 bin lirayı buldu

Yurtlarda enflasyon etkisi: Ankara’da 2 kişilik odaların kişi başı ücreti yıllık 80 bin lirayı buldu

Üniversitelerin açılmasından önce özel yurt fiyatlarının da artış bekleniyor. 'Yurtlarburada' internet sitesi yöneticisi Murat Durak yurt fiyatlarında... 07.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-07T15:26+0300

2022-07-07T15:26+0300

2022-07-07T15:26+0300

türkiye

yurt

öğrenci yurdu

üniversite

öğrenci

özel yurt

enflasyon

zam

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Üniversite sınavı sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar ile birlikte üniversite tercihleri yapılmaya başlayacak. Tercihler sonrasında ise öğrencilerin gündemi barınma olacak. Üniversite öğrencileri, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında özel yurt ücretlerinin ve ev kiralarının yüksek olması ve devlet yurtlarında yer bulamamalarını gerekçe göstererek eylem yapmışlardı. Parklarda geceleyen öğrenciler “Barınamıyoruz” sloganı atarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı.Aradan geçen bir yılda CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını öne sürdü. CHP’li Antmen KYK yurt ücretlerinin 850 TL’ye yükseldiğini söylerken, kurumdan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.KYK yurtlarının yanı sıra özel yurt fiyatlarında da fiyat artışı gündeme geldi. Yurt ilanlarının yer aldığı internet sitelerinde, geçtiğimiz yıl 30 bin TL olan ortalama bir yurt ücreti 80-90 bin TL’ye ulaştı. Bazı yurt işletmecileri ise önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarını tahmin edemedikleri için şimdilik fiyat vermekten kaçınıyor. İşletmelerin üniversite tercihleri sonrasında fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.‘Ankara’da iki kişilik oda 80 bin TL’‘Yurtlarburada’ internet sitesinin yöneticisi Murat Durak kendi üyeleri olan yurtların verdiği fiyatlardan büyük oranda bir fiyat artışının yaşandığını Sputnik’e anlattı. Durak “Geçen sene yıllık 35 bin TL’ye satılan bir ondanı fiyatı bu sene 80-90 bin seviyelerine çıkmış durumda. Bu yıllık oluyor 9 yada 10 taksitte ödeniyor. Ankara’da iki kişilik yemekli normal bir yurtta kalmak istiyorsanız bunun fiyatı 80 bin TL civarında. Üç kişilik oda ise 60 bin lira. Aylık 8 bin gibi bir rakam ödenmesi gerekiyor. Ama bunu kim ödeyecek. Türkiye’deki ortalama maaşlar üzerinde bir hesaplama yapıldığında belli gelir seviyesinin üstündeki kişiler çocuklarını yurtlara gönderebilecekler. Veliler yurtları arayarak sitemde bulunuyor. Yurt yöneticileri ise enflasyondaki ön görülemez artışları nedeniyle kar edememe endişesi taşıyor” dedi.‘İstanbul’da fiyatlar daha yüksek’Şehirlerin öğrenci kapasitesi ve yurt sayısına göre fiyatların değiştiğini belirten Durak “Ankara’daki yurt fiyatlarına yemek dahil. İstanbul’da bu böyle değil. İstanbul’daki fiyatlar içine yemek dahil olmamasına rağmen Ankara’dan 5-10 bin lira daha fazla. Anadolu’da çeşitli illerde bu rakamlar oranın şartlarına göre değişiklik gösteriyor” ifadesini kullandı.‘Yurtlar şu anda oda satmaktan çekiniyor’Yurtların belirsizlik nedeniyle fiyat vermekten ve oda satmaktan çekindiğini belirten Durak “Yurtlar pandemi döneminde çalışmadı ve çok az destek aldı. Geçen sene yıllık fiyat belirleyerek kapılarını açtı. Yıl içinde gıda, enerji gibi maliyetlerdeki artışlar nedeniyle birçoğu zarar etti. Yurtlar dönem başında ücret belirliyor ve yıl içinde bu ücretlere artış yapamıyor. Onun için şimdi yurt yöneticileri oda satmakta ve fiyat vermekte zorlanıyorlar. Çünkü bugün verdiğimiz fiyatlar bu günün maliyetlerine göre hesaplanıyor. Ama iki ay sonra maliyetlerdeki artışın ne kadar olacağını öngöremiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

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