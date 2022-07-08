https://tr.sputniknews.com/20220708/43-ilin-gecis-guzergahinda-gece-yarisi-trafik-yogunlugu-1058460492.html

Türkiye'de 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu

Türkiye'de 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak noktası Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T01:19+0300

2022-07-08T01:19+0300

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kırıkkale

trafik

kurban bayramı

türkiye

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Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik drone ile havadan görüntülendi. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun cuma günü de artarak devam etmesi bekleniyor.

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kırıkkale, trafik, kurban bayramı