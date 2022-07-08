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Türkiye'de 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu
Türkiye'de 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak noktası Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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kırıkkale
trafik
kurban bayramı
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Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik drone ile havadan görüntülendi. Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun cuma günü de artarak devam etmesi bekleniyor.
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kırıkkale, trafik, kurban bayramı

Türkiye'de 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece yarısı trafik yoğunluğu

01:19 08.07.2022 (güncellendi: 01:29 08.07.2022)
© İHA43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak noktası Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu. Karayolundaki araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik drone ile havadan görüntülendi.
Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun cuma günü de artarak devam etmesi bekleniyor.
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