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59 yaşındaki adam, hurdalık deposunda ölü bulundu
59 yaşındaki adam, hurdalık deposunda ölü bulundu
Bursa'da hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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hurda
hurdacı
bursa
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Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan hurda deposunda meydana geldi.Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut’un hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.Yakut’un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/izmirde-kamyona-arkadan-carpan-motosiklet-surucusu-oldu-1058464048.html
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hurda, hurdacı, bursa, gemlik, ölü

59 yaşındaki adam, hurdalık deposunda ölü bulundu

04:14 08.07.2022
© DHABursa'da hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Bursa'da hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© DHA
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Bursa'da hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan hurda deposunda meydana geldi.
Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut’un hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yakut’un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
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