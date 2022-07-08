https://tr.sputniknews.com/20220708/59-yasindaki-adam-hurdalik-deposunda-olu-bulundu-1058464531.html

59 yaşındaki adam, hurdalık deposunda ölü bulundu

59 yaşındaki adam, hurdalık deposunda ölü bulundu

Bursa'da hurdalık deposu sahibi 59 yaşındaki Mustafa Yakut, iş yerinde ölü bulundu. Yakut'un, darbedilip, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T04:14+0300

2022-07-08T04:14+0300

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türkiye

hurda

hurdacı

bursa

gemlik

ölü

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Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde bulunan hurda deposunda meydana geldi.Hurda deposuna gelenler, iş yeri sahibi Mustafa Yakut’un hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda darp izleri ve başında yara bulunan Yakut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.Yakut’un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakut'un 5 çocuk babası olduğu, eşinin ise 2 yıl önce öldüğü öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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hurda, hurdacı, bursa, gemlik, ölü