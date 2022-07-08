https://tr.sputniknews.com/20220708/abe-suikasti-zanli-eski-basbakanin-baglantili-olduguna-inandigi-bir-orgute-kin-besliyor-1058485655.html
Abe suikastı: 'Zanlı, eski başbakanın bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte kin besliyor'
Abe suikastı: 'Zanlı, eski başbakanın bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte kin besliyor'
Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin yakalanan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini duyuran polis yetkilileri, zanlının suikastı Abe'nin bağlantılı... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T16:30+0300
2022-07-08T16:30+0300
2022-07-08T17:16+0300
dünya
şinzo abe
japonya
suikast
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Japonya'nın Nara bölgesindeki polis yetkilileri, basın toplantısı düzenleyerek bu sabah bölgede eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastla ilgili bilgi verdi. Polis yetkilileri, zanlının suçunu itiraf ettiği belirterek ekledi: "Bize 'Elbette ben yaptım' dedi."Basın topantısında "Zanlı belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve eski başbakan Şinzo Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işlediğini belirtti" bilgisi paylaşıldı. Yakalanan zanlının kimliği, Japon deniz kuvvetlerinin eski askeri Yamagami Tetsuya (41) olarak açıklanmıştı. Polise göre suikastı ev yapımı ateşli bir silahla gerçekleştiren zanlının evinde doğaçlama silah olabilecek aletler ele geçirildi.Japonya'nın en uzun süre görevde kalmış başbakanı Abe'nin pazar günü parlamentonun üst kanadı için düzenlenecek seçimlerde bir adayı desteklemek için düzenlediği mitingde suikasta kurban gitmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı.Tetsuya'nın iki el ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri isabet etmedi, diğeri Abe'nin sırtından girip kalbinden vurdu.
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Abe suikastı: 'Zanlı, eski başbakanın bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte kin besliyor'
16:30 08.07.2022 (güncellendi: 17:16 08.07.2022) Abone ol
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Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe'nin yakalanan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini duyuran polis yetkilileri, zanlının suikastı Abe'nin bağlantılı olduğuna inandığı bir örgüte kin beslemesiyle gerekçelendirdiğini belirtti.
Japonya'nın Nara bölgesindeki polis yetkilileri, basın toplantısı düzenleyerek bu sabah bölgede eski Başbakan Şinzo Abe'ye düzenlenen suikastla ilgili bilgi verdi.
Polis yetkilileri, zanlının suçunu itiraf ettiği belirterek ekledi: "Bize 'Elbette ben yaptım' dedi."
Basın topantısında "Zanlı belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve eski başbakan Şinzo Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işlediğini belirtti" bilgisi paylaşıldı.
Yakalanan zanlının kimliği, Japon deniz kuvvetlerinin eski askeri Yamagami Tetsuya (41) olarak açıklanmıştı.
Polise göre suikastı ev yapımı ateşli bir silahla gerçekleştiren zanlının evinde doğaçlama silah olabilecek aletler ele geçirildi.
Japonya'nın en uzun süre görevde kalmış başbakanı Abe'nin pazar günü parlamentonun üst kanadı için düzenlenecek seçimlerde bir adayı desteklemek için düzenlediği mitingde suikasta kurban gitmesi tüm dünyada şok etkisi yarattı.
Tetsuya'nın iki el ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri isabet etmedi, diğeri Abe'nin sırtından girip kalbinden vurdu.