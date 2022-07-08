https://tr.sputniknews.com/20220708/adanada-gece-yarisi-silahli-kavga-2-yarali-1058465101.html
Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı
Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T05:03+0300
2022-07-08T05:03+0300
2022-07-08T05:03+0300
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fırat T. ile 23 yaşındaki Hamza D., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.Henüz neden tartıştıkları belirlenemezken kısa sürede kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fırat ve Hamza’ya defalarca tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucunda Fırat T. omzundan, Hamza D. ise sağ kol ile sol bacağından yaralandı.Yaralılar çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/esenyurtta-bir-kisi-kardesinin-evini-keserle-basip-yengesini-darp-etti--1058464852.html
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adana, kavga, silahlı kavga, yaralı
Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fırat T. ile 23 yaşındaki Hamza D., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Henüz neden tartıştıkları belirlenemezken kısa sürede kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fırat ve Hamza’ya defalarca tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucunda Fırat T. omzundan, Hamza D. ise sağ kol ile sol bacağından yaralandı.
Yaralılar çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.