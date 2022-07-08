https://tr.sputniknews.com/20220708/adanada-gece-yarisi-silahli-kavga-2-yarali-1058465101.html

Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T05:03+0300

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türkiye

adana

kavga

silahlı kavga

yaralı

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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Fırat T. ile 23 yaşındaki Hamza D., kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.Henüz neden tartıştıkları belirlenemezken kısa sürede kavga etmeye başladılar. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fırat ve Hamza’ya defalarca tabanca ile ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucunda Fırat T. omzundan, Hamza D. ise sağ kol ile sol bacağından yaralandı.Yaralılar çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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adana, kavga, silahlı kavga, yaralı