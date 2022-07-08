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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir kez daha liderimizi... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
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ak parti
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AK İzmir İl Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı öncesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Bayramlaşma programına memleketi Erzincan'dan videokonferansla katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.'Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz'Yıldırım, özünde yardımlaşma, dayanışma duyguları olan, birlik, beraberliğin ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bu mübarek günün önemine değinerek, şunları kaydetti:Bayram sonrası İzmir'e gelerek teşkilat üyeleriyle yüz yüze görüşeceğinin müjdesini veren Binali Yıldırım, hizmet yolunda partililerden daha çok çalışmalarını istedi.
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binali yıldırım, ak parti, izmir, seçim

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz

00:18 08.07.2022 (güncellendi: 00:23 08.07.2022)
© Twitter/Binali YıldırımBinali Yıldırım, İzmir'deki bayramlaşma programına videokonferansla katıldı
Binali Yıldırım, İzmir'deki bayramlaşma programına videokonferansla katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© Twitter/Binali Yıldırım
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir kez daha liderimizi, Cumhurbaşkanı'mızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz. Böylelikle bütün oyunları bozmuş olacağız" dedi
AK İzmir İl Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı öncesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşma programına memleketi Erzincan'dan videokonferansla katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

'Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz'

Yıldırım, özünde yardımlaşma, dayanışma duyguları olan, birlik, beraberliğin ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bu mübarek günün önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Değerli kardeşlerim bayramlar kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirme, geliştirme için önemli ve güzel günler. Önümüzde Kurban Bayramı'ndan sonra asıl bayram hazırlıkları başlıyor. 2023 Haziranı'nda büyük bayrama hazırlık için İzmir teşkilatı gördüğüm kadarıyla capcanlı ve dimdik olarak ayakta. İnşallah hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir kez daha liderimizi, Cumhurbaşkanı'mızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz. Böylelikle bütün oyunları bozmuş olacağız. Allah sizden razı olsun. Rabbim gayretimizi artırsın."
Bayram sonrası İzmir'e gelerek teşkilat üyeleriyle yüz yüze görüşeceğinin müjdesini veren Binali Yıldırım, hizmet yolunda partililerden daha çok çalışmalarını istedi.
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