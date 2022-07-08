https://tr.sputniknews.com/20220708/ak-parti-genel-baskanvekili-yildirim-2023e-emin-adimlarla-yuruyoruz-1058458019.html

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: Hep beraber 2023'e emin adımlarla yürüyeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023'e emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında bir kez daha liderimizi... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T00:18+0300

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türkiye

binali yıldırım

ak parti

izmir

seçim

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AK İzmir İl Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramı öncesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyelerinin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.Bayramlaşma programına memleketi Erzincan'dan videokonferansla katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.'Erdoğan'ı rekor bir oyla seçeceğiz'Yıldırım, özünde yardımlaşma, dayanışma duyguları olan, birlik, beraberliğin ve kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bu mübarek günün önemine değinerek, şunları kaydetti:Bayram sonrası İzmir'e gelerek teşkilat üyeleriyle yüz yüze görüşeceğinin müjdesini veren Binali Yıldırım, hizmet yolunda partililerden daha çok çalışmalarını istedi.

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binali yıldırım, ak parti, izmir, seçim