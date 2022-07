https://tr.sputniknews.com/20220708/ak-partili-ozhaseki-kilicdaroglu-televizyonlara-cikip-sucunu-itiraf-ederse-hakkimi-helal-ederim-1058488379.html

AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, program düzenledi. Bayramlaşma programına katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partililerle bayramlaştı.Bayramlaşma sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, söylediği her sözün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı’nın görevlendirdiği şahıslar tarafından yanlış yerlere çekildiğini ifade etti:'Benim hakkımda herhalde 30'a yakın yalan söyledi'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Özhaseki, "Her yerde 'helalleşmek istiyorum' diyor. Benim hakkımda herhalde 30'a yakın yalan söyledi. Bir kere beni arasın desin ki 'Ben bir hata yaptım. Birisi beni dolmuşa bindirdi. Sonra da bir adam bulduk. Örgütledik ve cebine para koyduk. Her türlü yalanı söylettik. O da açığa çıktı. Hakkını helal et' dese. Şu şekilde helal edebilirim. Televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse her türlü hakkım helal olsun. Ancak hala pişkin pişkin gezerse sonra da mağdur ettiği, zorda bıraktığı değerleri ile alay ettiği insanlarla şimdi gidip, sadece başörtülü birsinin yanında resim verirse bunun hiçbir inandırıcılığı olmaz. Önce benden bir helallik dilesin bakalım ama onun da tek bir şartı var. Televizyonlara çıkıp, çektikleri numaraları anlatacaklar" ifadelerini kullandı.

