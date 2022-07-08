AK Partili Tayyar: Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek

Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir.

