https://tr.sputniknews.com/20220708/ak-partili-tayyar-uygun-zamanda-aziz-milletin-hakemligine-basvurmak-gerek-1058500418.html
AK Partili Tayyar: Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek
AK Partili Tayyar: Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek
AK Partili Tayyar, seçim tartışmalarıyla ilgili süre uzadıkça riskin arttığını belirterek, "Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" dedi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T23:07+0300
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şamil tayyar
ak parti
seçim
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçim tartışmalarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Seçim süreçlerini açık yaraya benzeten Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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şamil tayyar, ak parti, seçim
AK Partili Tayyar: Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek
23:07 08.07.2022 (güncellendi: 23:10 08.07.2022) Abone ol
AK Partili Tayyar, seçim tartışmalarıyla ilgili süre uzadıkça riskin arttığını belirterek, "Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçim tartışmalarıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Seçim süreçlerini açık yaraya benzeten Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provakasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir.