https://tr.sputniknews.com/20220708/akraba-olan-husumetli-ailelerin-silahli-kavgasinda-1-kisi-oldu-1058465385.html

Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Uşak’ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T05:14+0300

2022-07-08T05:14+0300

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türkiye

uşak

akraba

kavga

silahlı kavga

ölü

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Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Uşak’ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı. Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada 49 yaşındaki Ertuğrul Topbay silahla vurularak ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220708/adanada-gece-yarisi-silahli-kavga-2-yarali-1058465101.html

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