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Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü
Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü
Uşak’ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T05:14+0300
2022-07-08T05:14+0300
türkiye
uşak
akraba
kavga
silahlı kavga
ölü
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Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Uşak’ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı. Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada 49 yaşındaki Ertuğrul Topbay silahla vurularak ağır yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220708/adanada-gece-yarisi-silahli-kavga-2-yarali-1058465101.html
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uşak, akraba, kavga, silahlı kavga, ölü

Akraba olan husumetli ailelerin silahlı kavgasında 1 kişi öldü

05:14 08.07.2022
© İHAUşak’ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak’ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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Uşak’ta akrabalık bağı bulunan husumetli iki grup arsında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Uşak’ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı.
Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada 49 yaşındaki Ertuğrul Topbay silahla vurularak ağır yaralandı.
İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
TÜRKİYE
Adana’da gece yarısı silahlı kavga: 2 yaralı
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