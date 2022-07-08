https://tr.sputniknews.com/20220708/aksener-butun-meslek-gruplari-aci-icindeyken-erdogan-dodurga-zaferi-kutluyor-1058466282.html
Akşener: Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir
Akşener: Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'nın Dodurga beldesi seçimlerine ilişkin yorumlarıyla ilgili, "Madem... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T07:12+0300
2022-07-08T07:12+0300
2022-07-08T07:12+0300
politika
dodurga
recep tayyip erdoğan
meral akşener
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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti.Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı.Seçim sonrası birçok AK Partili ve MHP’liden ‘zafer‘ mesajları geldi. Bu ‘zafer’den kopamayan Erdoğan: “Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır” dedi.Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Dodurga'yı köşesine taşıyarak, "Sanırsınız, Dodurga Türkiye'nin özeti gibi bir yer ve AK Parti'nin “Dodurga Zaferi”, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin işaret fişeği" yorumunu yaptı. "AK Parti'deki bu Dodurga Zaferi sevincini dün telefonla görüştüğüm İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sordum" diyen Zeyrek, şunları aktardı:
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dodurga, recep tayyip erdoğan, meral akşener
Akşener: Madem Dodurga büyük zafer o zaman sandığı getir
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'nın Dodurga beldesi seçimlerine ilişkin yorumlarıyla ilgili, "Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir" dedi
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti.
Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı.
Seçim sonrası birçok AK Partili ve MHP’liden ‘zafer‘ mesajları geldi. Bu ‘zafer’den kopamayan Erdoğan: “Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır” dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek,
Dodurga'yı köşesine taşıyarak, "Sanırsınız, Dodurga Türkiye'nin özeti gibi bir yer ve AK Parti'nin “Dodurga Zaferi”
, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin işaret fişeği" yorumunu yaptı.
"AK Parti'deki bu Dodurga Zaferi sevincini dün telefonla görüştüğüm İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sordum" diyen Zeyrek, şunları aktardı:
"Kendisi, Konya'da katledilen hekimi, İstanbul'da katledilen avukatı anımsattı ve şöyle dedi:
“Bütün meslek grupları bu kadar acı içindeyken Erdoğan Dodurga zaferi kutluyor. Cumhurbaşkanı Sarayı'na kapatıldığından bu yana bu arkadaş bir paralel evrende yaşıyor. Saray yaşamında ülke gerçeklerini göremiyor. ‘Açım' diyene ‘ne açı' diyor. Madem doktor, avukat, kadın cinayetlerini, çocukların gençlerin umutsuzluğunu, ev kadınlarının çaresizliğini, çiftçinin çilesini örtebilecek kadar büyük bir seçim kazandınız, o zaman sandığı getir.”