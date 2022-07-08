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https://tr.sputniknews.com/20220708/anket-savunma-bakani-wallace-ingilterede-muhafazakar-parti-liderligi-icin-favori-aday-1058486867.html
Anket: Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday
Anket: Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yapılan bir anket, İngiltere Savunma Bakanı Ben... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T17:05+0300
2022-07-08T17:05+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
istifa
ben wallace
başbakan
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YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, Wallace, oyların yüzde 13'ü ile kamuoyu yoklamasında ilk sırayı aldı.Ben Wallace'ı, yüzde 12'i oyla Penny Mordaunt, yüzde 10 oyla Rishi Sunak ve yüzde 8 oyla Liz Truss takip etti.Anketteki adaylar arasında Michael Gove, Dominic Raab ve Tom Tugendhat'ın da isimleri yer aldı.Milletvekili Tugendhat, dün parti liderliği için adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.'Devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez' demiştiİngiltere Savunma Bakanı Wallace, dün Johnson'ın istifası öncesinde üst düzey bakanlar dahil 59 milletvekili görevini bırakırken, istifa etmeyi reddetmişti.Wallace, yaptığı açıklamada, "Bazılarımız, başbakan kim olursa olsun, bu ülkeyi güvende tutmakla yükümlüyüz. Partinin liderleri değiştirmek için bir mekanizması var ve meslektaşlarıma kullanmalarını tavsiye ettiğim mekanizma da bu. Bu esnada, devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez." ifadelerini kullanmıştı.Johnson'ın başbakan olarak kalıp kalmayacağı tartışmaları sürüyorÖte yandan, Johnson'ın yeni parti lideri seçilene kadar başbakan olarak kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Johnson istifa konuşmasında, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini açıklamasına rağmen, hem partisi hem de muhalefetten bir önce başbakanlık koltuğunu bırakması çağrıları sürüyor.Ancak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü, dün yaptığı açıklamada, Johnson'ın yeni lider seçilene kadar başbakan olarak görevine devam etmeye kararlı olduğunu söylemişti. Eski İngiltere Başbakanlarından John Major, Johnson'ın birkaç ay boyunca iktidarda kalmasının "akılsızca ve sürdürülemez" olduğunu belirmişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın hemen bırakmaması halinde güven oylaması çağrısı yapabileceğini açıklamıştı.
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ingiltere, boris johnson, istifa, ben wallace, başbakan

Anket: Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday

17:05 08.07.2022
© AAİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yapılan bir anket, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın parti liderliği için favori aday olduğunu ortaya koydu.
YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, Wallace, oyların yüzde 13'ü ile kamuoyu yoklamasında ilk sırayı aldı.
Ben Wallace'ı, yüzde 12'i oyla Penny Mordaunt, yüzde 10 oyla Rishi Sunak ve yüzde 8 oyla Liz Truss takip etti.
Anketteki adaylar arasında Michael Gove, Dominic Raab ve Tom Tugendhat'ın da isimleri yer aldı.
Milletvekili Tugendhat, dün parti liderliği için adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.

'Devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez' demişti

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, dün Johnson'ın istifası öncesinde üst düzey bakanlar dahil 59 milletvekili görevini bırakırken, istifa etmeyi reddetmişti.
Wallace, yaptığı açıklamada, "Bazılarımız, başbakan kim olursa olsun, bu ülkeyi güvende tutmakla yükümlüyüz. Partinin liderleri değiştirmek için bir mekanizması var ve meslektaşlarıma kullanmalarını tavsiye ettiğim mekanizma da bu. Bu esnada, devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez." ifadelerini kullanmıştı.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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Johnson'ın başbakan olarak kalıp kalmayacağı tartışmaları sürüyor

Öte yandan, Johnson'ın yeni parti lideri seçilene kadar başbakan olarak kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor.
Johnson istifa konuşmasında, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini açıklamasına rağmen, hem partisi hem de muhalefetten bir önce başbakanlık koltuğunu bırakması çağrıları sürüyor.
Ancak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü, dün yaptığı açıklamada, Johnson'ın yeni lider seçilene kadar başbakan olarak görevine devam etmeye kararlı olduğunu söylemişti.
Eski İngiltere Başbakanlarından John Major, Johnson'ın birkaç ay boyunca iktidarda kalmasının "akılsızca ve sürdürülemez" olduğunu belirmişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın hemen bırakmaması halinde güven oylaması çağrısı yapabileceğini açıklamıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile gizli bir törenle evlendi. Başbakanlık ofisinden bir sözcü, evliliğin dün öğleden sonra 'küçük bir törenle' gerçekleştiğini belirterek, çiftin gelecek yaz aile ve arkadaşlarıyla tekrar kutlama yapacağını ve balayının da o zamana kadar erteleneceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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