https://tr.sputniknews.com/20220708/anket-savunma-bakani-wallace-ingilterede-muhafazakar-parti-liderligi-icin-favori-aday-1058486867.html

Anket: Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday

Anket: Savunma Bakanı Wallace, İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için favori aday

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından yapılan bir anket, İngiltere Savunma Bakanı Ben... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T17:05+0300

2022-07-08T17:05+0300

2022-07-08T17:05+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

istifa

ben wallace

başbakan

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YouGov araştırma şirketinin 716 Muhafazakar Parti üyesiyle yaptığı ankette, Wallace, oyların yüzde 13'ü ile kamuoyu yoklamasında ilk sırayı aldı.Ben Wallace'ı, yüzde 12'i oyla Penny Mordaunt, yüzde 10 oyla Rishi Sunak ve yüzde 8 oyla Liz Truss takip etti.Anketteki adaylar arasında Michael Gove, Dominic Raab ve Tom Tugendhat'ın da isimleri yer aldı.Milletvekili Tugendhat, dün parti liderliği için adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.'Devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez' demiştiİngiltere Savunma Bakanı Wallace, dün Johnson'ın istifası öncesinde üst düzey bakanlar dahil 59 milletvekili görevini bırakırken, istifa etmeyi reddetmişti.Wallace, yaptığı açıklamada, "Bazılarımız, başbakan kim olursa olsun, bu ülkeyi güvende tutmakla yükümlüyüz. Partinin liderleri değiştirmek için bir mekanizması var ve meslektaşlarıma kullanmalarını tavsiye ettiğim mekanizma da bu. Bu esnada, devlet kurumlarını boş bırakırsak halk bizi affetmez." ifadelerini kullanmıştı.Johnson'ın başbakan olarak kalıp kalmayacağı tartışmaları sürüyorÖte yandan, Johnson'ın yeni parti lideri seçilene kadar başbakan olarak kalıp kalmayacağı konusundaki tartışmalar devam ediyor. Johnson istifa konuşmasında, yeni parti lideri seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini açıklamasına rağmen, hem partisi hem de muhalefetten bir önce başbakanlık koltuğunu bırakması çağrıları sürüyor.Ancak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü, dün yaptığı açıklamada, Johnson'ın yeni lider seçilene kadar başbakan olarak görevine devam etmeye kararlı olduğunu söylemişti. Eski İngiltere Başbakanlarından John Major, Johnson'ın birkaç ay boyunca iktidarda kalmasının "akılsızca ve sürdürülemez" olduğunu belirmişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da Johnson'ın hemen bırakmaması halinde güven oylaması çağrısı yapabileceğini açıklamıştı.

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ingiltere, boris johnson, istifa, ben wallace, başbakan