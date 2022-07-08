https://tr.sputniknews.com/20220708/arazi-bizim-diyerek-yolu-kapatti-turistik-selale-ziyarete-kapatildi-1058470207.html

'Arazi bizim' diyerek, yolu kapattı: Turistik şelale ziyarete kapatıldı

'Arazi bizim' diyerek, yolu kapattı: Turistik şelale ziyarete kapatıldı

Sinop'ta yılda 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kendi arazisinden geçtiğini öne sürerek kapatan Poyraz Aslan... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T11:47+0300

2022-07-08T11:47+0300

2022-07-08T11:47+0300

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Erfelek ilçesinde yaşayan Ferdi Poyraz Aslan, kendi arazisinden geçirildiğini iddia edip 'Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden yolu kepçeyle toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı.Bölgenin önemli turizm yerlerinden olan ve yılda yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan şelaleye gidenlerden bazısı yoldaki toprak yığını nedeniyle araçlarıyla geri dönmek durumunda kaldı, bazıları da 8 kilometre yol katedip ulaştı.Alternatif yoldan şelaleye araçlarla gidildiğini fark eden Aslan, o yolu da dedesine ait olduğunu iddia edip toprak dökerek araç ulaşıma kapattı. Şelale işletmecileri ise kapatılan yolun diğer tarafında kendi araçlarını bekleterek, bölgeyi yaya olarak geçen ziyaretçilerini şelaleye ulaştırıyor.Şelaleye giden yol için kamulaştırma çalışması başlatıldığı öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kamulaştırma çalışmaları tamamlanıncaya kadar Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın ziyarete kapatıldığını duyurdu.'Yola mısır ekeceğim'Şelalelerin otopark arazisinin kendisine ait olduğunu ve işletmesinin verilmesini isteyen Ferdi Poyraz Aslan, "İşletmeyi bana vermezlerse bu yola mısır ekerim. Çünkü kamulaştırma yok. Bizim arazimiz. Yollardan geçiyorlar. Bir bedel ödenmiyor. 1999 yılında dedemin zamanında buradan yollar geçmiş. Tabi bu yollarla ilgili kamulaştırılma yapılmamış. O zamanın valisi söz vermiş. 'Halka buralarda yolu geçirelim. Siz de buralarda tesisler kurun satışınızı yapın' demiş. Bu sebepten dolayı buradan yollar geçmiş ama biz buraya tesis yapmaya kalktığımızda bize ne ruhsat veriliyor ne yapı kayıt izni veriliyor ne de bir şey satmamıza izin veriliyor" dedi.Yolun kamulaştırılmasını isteyen Aslan, "Bizim yer bedel ücretlerimizi ödesinler. Bunun dışında şelalenin otoparkını bize versinler. Ben otoparkı halka ücretsiz yapacağım. Biz devletimize maddi olarak şudur, budur demiyoruz. Devlet ne verirse artık. Burası kamulaşsın. Vatandaşlar mağdur olmasın. İnsanlar geliyor. Ben de üzülüyorum. İnsanlar şelaleye yürüyerek gidiyor. Hastası var, yaşlısı var. Mağdur olmasınlar ama biz de mağdur olduğumuz için böyle bir yola başvurduk" dedi.

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sinop, şelale, arazi, haberler