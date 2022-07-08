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AŞTİ'de bomba paniği: Unutulan bavul fünye ile imha edildi
AŞTİ'de bomba paniği: Unutulan bavul fünye ile imha edildi
AŞTİ'de bir peronda bulunan şüpheli paketin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, unutulan bavulu fünye ile imha etti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T14:39+0300
2022-07-08T14:45+0300
bomba
türkiye
aşti
panik
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Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki (AŞTİ) olay öğle saatlerinde meydana geldi. 45 numaralı peronda duran şüpheli bir paketin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bu esnada güvenlik için şerit çekilirken, terminale otobüslerin girişi yasaklandı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. İçinden çocuk eşyasının çıktığı bavul çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
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bomba, aşti, panik, bomba fünyesi

AŞTİ'de bomba paniği: Unutulan bavul fünye ile imha edildi

14:39 08.07.2022 (güncellendi: 14:45 08.07.2022)
© İHAAŞTİ bomba
AŞTİ bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© İHA
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AŞTİ'de bir peronda bulunan şüpheli paketin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, unutulan bavulu fünye ile imha etti.
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki (AŞTİ) olay öğle saatlerinde meydana geldi. 45 numaralı peronda duran şüpheli bir paketin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bu esnada güvenlik için şerit çekilirken, terminale otobüslerin girişi yasaklandı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. İçinden çocuk eşyasının çıktığı bavul çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
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