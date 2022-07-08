https://tr.sputniknews.com/20220708/astide-bomba-panigi-1058480956.html

AŞTİ'de bomba paniği: Unutulan bavul fünye ile imha edildi

AŞTİ'de bomba paniği: Unutulan bavul fünye ile imha edildi

AŞTİ'de bir peronda bulunan şüpheli paketin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, unutulan bavulu fünye ile imha etti. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T14:39+0300

2022-07-08T14:39+0300

2022-07-08T14:45+0300

bomba

türkiye

aşti

panik

bomba fünyesi

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Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki (AŞTİ) olay öğle saatlerinde meydana geldi. 45 numaralı peronda duran şüpheli bir paketin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bu esnada güvenlik için şerit çekilirken, terminale otobüslerin girişi yasaklandı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. İçinden çocuk eşyasının çıktığı bavul çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

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bomba, aşti, panik, bomba fünyesi