https://tr.sputniknews.com/20220708/bakan-kirisci-cay-ureticimize-budama-tazminati-odemesi-basladi-1058500965.html

Bakan Kirişci: Çay üreticimize budama tazminatı ödemesi başladı

Bakan Kirişci: Çay üreticimize budama tazminatı ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, “Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı” dedi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T23:47+0300

2022-07-08T23:47+0300

2022-07-08T23:47+0300

ekonomi

vahit kirişci

çay

üretici

ödeme

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çay üreticilerine yapılacak budama tazminatı ödemelerinin başladığını duyurdu. Paylaşımında Kirişci, “Kaliteli çay yaprağı temini amacıyla bu yıl yeniden başlatılan 1/7 oranında verim budamasına tabi tutulan ruhsatlı çay alanlarında, budamadan doğan gelir kaybının telafisi için dekara 7 bin 35 TL ödeme yapılmasına dair düzenleme yapıldı. Bugün itibariyle 185 bin 241 çay üreticimize 749 milyon 488 bin 735 TL budama tazminatı ödemesi başladı” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/cay-kanununda-degisiklik-teklifi-tbmmye-sunuldu-hedefimiz-uretici-ve-tuketiciyi-korumak-1057662789.html

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vahit kirişci, çay, üretici, ödeme