https://tr.sputniknews.com/20220708/bakan-koca-kovid-yeniden-artis-gosteriyor-hatirlatma-dozu-olunmali-1058495965.html

Bakan Koca: Kovid yeniden artış gösteriyor, hatırlatma dozu olunmalı

Bakan Koca: Kovid yeniden artış gösteriyor, hatırlatma dozu olunmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirterek, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T20:48+0300

2022-07-08T20:48+0300

2022-07-08T20:55+0300

koronavirüs

omicron

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayrama buruk bir şekilde girildiğini, çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayetin derin üzüntülere yol açtığını belirtti."Memleketin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya'nın canice hayattan koparıldığını" hatırlatan Koca, "Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı.Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti:'İyileştirmeler, 15 Ağustos'ta görülür hale gelecek'Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı:Neticeye çok yaklaşıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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omicron, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, fahrettin koca