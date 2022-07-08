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Bakan Koca: Kovid yeniden artış gösteriyor, hatırlatma dozu olunmalı
Bakan Koca: Kovid yeniden artış gösteriyor, hatırlatma dozu olunmalı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirterek, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T20:48+0300
2022-07-08T20:55+0300
koronavirüs
omicron
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayrama buruk bir şekilde girildiğini, çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayetin derin üzüntülere yol açtığını belirtti."Memleketin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya'nın canice hayattan koparıldığını" hatırlatan Koca, "Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı.Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti:'İyileştirmeler, 15 Ağustos'ta görülür hale gelecek'Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı:Neticeye çok yaklaşıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
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omicron, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, fahrettin koca

Bakan Koca: Kovid yeniden artış gösteriyor, hatırlatma dozu olunmalı

20:48 08.07.2022 (güncellendi: 20:55 08.07.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirterek, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayrama buruk bir şekilde girildiğini, çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi'nde işlenen cinayetin derin üzüntülere yol açtığını belirtti.
"Memleketin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya'nın canice hayattan koparıldığını" hatırlatan Koca, "Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Gözü dönmüş katil zanlısı, doktor Ekrem'in bir hastasının oğlu. Ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış, olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir. Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayıs'ta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır."
Kovid-19'un yeniden gündeme gelmeye başladığına, Omicron varyantına bağlı vakaların, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğine dikkati çeken Koca, Türkiye'nin, sorunu alt etmekte tecrübe sahibi olduğunu vurguladı.
Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde Kovid-19 aşısının etkisinin azaldığını belirten Koca, şöyle devam etti:
"Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilere, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez."

'İyileştirmeler, 15 Ağustos'ta görülür hale gelecek'

Sağlıkta çözülemeyecek sorununun olmadığının altını çizen Koca, şunları aktardı:
"Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustos'ta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır."
Neticeye çok yaklaşıldığını belirten Bakan Koca, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
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