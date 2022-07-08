https://tr.sputniknews.com/20220708/baskalari-yerine-yaklasik-150-ehliyet-sinavina-giren-kadina-hapis-cezasi--1058479446.html

Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası

Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası

Galler'de özellikle İngilizcesi iyi olmayan kişilerin adına ehliyet sınavlarına giren genç kadın yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T14:17+0300

2022-07-08T14:17+0300

2022-07-08T14:18+0300

dünya

ehliyet

galler

sınav

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Galler'de başkaları adına ehliyet için yaklaşık 150 yazılı sınav ve direksiyon sınavına giren 29 yaşındaki bir kadın 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.Inderjeet Kaur adlı kadın 2018-2020 arasında sınavlarda sahtecilik yaptığını itiraf ederken polis de Kaur'un İngilizcesi iyi olmayanların yerine sınavlara girdiğini tespit etti. Şoför ve Araç Standartları Kurumu'ndan Caroline Hicks bu şekilde geçerli sayılan sınavların geçersiz ilan edilmesi gerektiğini söyledi: "Ehliyet sınavları bilgi ve becerileri test etmek için yapılıyor. Bu testlere girmemek başkalarının hayatını riske atıyor."

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