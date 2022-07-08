Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220708/baskalari-yerine-yaklasik-150-ehliyet-sinavina-giren-kadina-hapis-cezasi--1058479446.html
Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası
Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası
Galler'de özellikle İngilizcesi iyi olmayan kişilerin adına ehliyet sınavlarına giren genç kadın yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T14:17+0300
2022-07-08T14:18+0300
dünya
ehliyet
galler
sınav
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056112769_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e226aba7c7f27f5302d978b02118562e.jpg
Galler'de başkaları adına ehliyet için yaklaşık 150 yazılı sınav ve direksiyon sınavına giren 29 yaşındaki bir kadın 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.Inderjeet Kaur adlı kadın 2018-2020 arasında sınavlarda sahtecilik yaptığını itiraf ederken polis de Kaur'un İngilizcesi iyi olmayanların yerine sınavlara girdiğini tespit etti. Şoför ve Araç Standartları Kurumu'ndan Caroline Hicks bu şekilde geçerli sayılan sınavların geçersiz ilan edilmesi gerektiğini söyledi: "Ehliyet sınavları bilgi ve becerileri test etmek için yapılıyor. Bu testlere girmemek başkalarının hayatını riske atıyor."
galler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056112769_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_dcd440d4c9237d4b026ea03e1d9076b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ehliyet, galler, sınav

Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası

14:17 08.07.2022 (güncellendi: 14:18 08.07.2022)
© AAOtomobil, araba, direksiyon
Otomobil, araba, direksiyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Galler'de özellikle İngilizcesi iyi olmayan kişilerin adına ehliyet sınavlarına giren genç kadın yakalandı.
Galler'de başkaları adına ehliyet için yaklaşık 150 yazılı sınav ve direksiyon sınavına giren 29 yaşındaki bir kadın 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Inderjeet Kaur adlı kadın 2018-2020 arasında sınavlarda sahtecilik yaptığını itiraf ederken polis de Kaur'un İngilizcesi iyi olmayanların yerine sınavlara girdiğini tespit etti.
Şoför ve Araç Standartları Kurumu'ndan Caroline Hicks bu şekilde geçerli sayılan sınavların geçersiz ilan edilmesi gerektiğini söyledi: "Ehliyet sınavları bilgi ve becerileri test etmek için yapılıyor. Bu testlere girmemek başkalarının hayatını riske atıyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала