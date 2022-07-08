https://tr.sputniknews.com/20220708/baskalari-yerine-yaklasik-150-ehliyet-sinavina-giren-kadina-hapis-cezasi--1058479446.html
Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası
Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası
Galler'de özellikle İngilizcesi iyi olmayan kişilerin adına ehliyet sınavlarına giren genç kadın yakalandı. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T14:17+0300
2022-07-08T14:17+0300
2022-07-08T14:18+0300
dünya
ehliyet
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sınav
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Galler'de başkaları adına ehliyet için yaklaşık 150 yazılı sınav ve direksiyon sınavına giren 29 yaşındaki bir kadın 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.Inderjeet Kaur adlı kadın 2018-2020 arasında sınavlarda sahtecilik yaptığını itiraf ederken polis de Kaur'un İngilizcesi iyi olmayanların yerine sınavlara girdiğini tespit etti. Şoför ve Araç Standartları Kurumu'ndan Caroline Hicks bu şekilde geçerli sayılan sınavların geçersiz ilan edilmesi gerektiğini söyledi: "Ehliyet sınavları bilgi ve becerileri test etmek için yapılıyor. Bu testlere girmemek başkalarının hayatını riske atıyor."
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ehliyet, galler, sınav
Başkaları yerine yaklaşık 150 ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası
14:17 08.07.2022 (güncellendi: 14:18 08.07.2022) Abone ol
Galler'de özellikle İngilizcesi iyi olmayan kişilerin adına ehliyet sınavlarına giren genç kadın yakalandı.
Galler'de başkaları adına ehliyet için yaklaşık 150 yazılı sınav ve direksiyon sınavına giren 29 yaşındaki bir kadın 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Inderjeet Kaur adlı kadın 2018-2020 arasında sınavlarda sahtecilik yaptığını itiraf ederken polis de Kaur'un İngilizcesi iyi olmayanların yerine sınavlara girdiğini tespit etti.
Şoför ve Araç Standartları Kurumu'ndan Caroline Hicks bu şekilde geçerli sayılan sınavların geçersiz ilan edilmesi gerektiğini söyledi: "Ehliyet sınavları bilgi ve becerileri test etmek için yapılıyor. Bu testlere girmemek başkalarının hayatını riske atıyor."