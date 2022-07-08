https://tr.sputniknews.com/20220708/beykozda-3-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1058466553.html
Beykoz'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Beykoz'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T08:00+0300
2022-07-08T08:00+0300
2022-07-08T08:00+0300
türkiye
beykoz
resmi gazete
kocaeli
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı ise "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirildi.
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beykoz, resmi gazete, kocaeli, recep tayyip erdoğan
Beykoz'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
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İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.
İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı ise "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirildi.