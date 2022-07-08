https://tr.sputniknews.com/20220708/beykozda-3-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1058466553.html

Beykoz'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Beykoz'da 3 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T08:00+0300

2022-07-08T08:00+0300

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türkiye

beykoz

resmi gazete

kocaeli

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı ise "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirildi.

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beykoz, resmi gazete, kocaeli, recep tayyip erdoğan