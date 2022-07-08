https://tr.sputniknews.com/20220708/bilim-kurulu-uyesi-prof-sener-vakalar-artti-kovid-servisleri-geri-donuyor-1058470311.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Vakalar arttı, Kovid servisleri geri dönüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Vakalar arttı, Kovid servisleri geri dönüyor

Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle uzmanlar tedbirlere uyulması çağrısı yapıyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, aşılamanın üstünden aylar... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T11:25+0300

2022-07-08T11:25+0300

2022-07-08T11:25+0300

koronavirüs

koronavirüs

alper şener

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Kovid-19 vakaları yeniden tırmanışa geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte virüs dalgalanması yaşanıyor. Ekim ayında beklenen furyanın temmuzda yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları tedbir almaya çağırıyor. Türkiye’deki vaka artışlarının Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile ilgili olabileceği belirtilirken Çin, İngiltere, Almanya ve İtalya’da da peş peşe tedbirler alınıyor.'Bağışıklık düşüyor'Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu: “Vakaların nedeni, bağışıklık yelpazesinin daralmış olması. Aşılanma ve bağışık hasta grubu oranı düşüyor. Aşılamanın üstünden aylar geçti. Üçüncü veya hatırlatma dozunu yaptırmayanlar virüse duyarlı hale geldi. Bu arttıkça vaka sayıları artıyor. Küçük çocuklarda da pozitif vakalar arttı.”'Servisler hazır'“Görev yaptığım hastanede Kovid artışlarına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kapanan Kovid-19 servisleri vardı, onlara yönelik hazırlıklar var. Daha önce bu servislerde çalışan personelin çalışma sistemine dönük planlamalar tamamlandı. Vaka tırmanışında ortalama 2-4 hafta arasında süreç yatış ve yoğun bakıma yansıyor. Tırmanış trendi 2 hafta oldu, sahada yoğun bakım hizmeti ve yatan hasta hizmeti anlamında lokomotif olan hastanelerde çalışmalar yapılıyor. Büyük ölçüde tamamlandı.”

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koronavirüs, alper şener