https://tr.sputniknews.com/20220708/binali-yildirim-10-gun-once-yurtdisindaydim-orada-gordum-sikintilar-bizimkinden-daha-fazla-1058490146.html

Binali Yıldırım: 10 gün önce yurtdışındaydım, orada gördüm, sıkıntılar bizimkinden daha fazla

Binali Yıldırım: 10 gün önce yurtdışındaydım, orada gördüm, sıkıntılar bizimkinden daha fazla

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "10 gün önce yurtdışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla. İşte önümüzde öyle şartlar var ki... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T18:14+0300

2022-07-08T18:14+0300

2022-07-08T18:14+0300

politika

binali yıldırım

enflasyon

ekonomi

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Çarşı Meydanı'nda yatırımları tamamlanan kamu projelerinin toplu açılış töreninde konuştu.Yurtiçi ve yurt dışı operasyonları hakkında Binali Yıldırım, "Bu mücadele, kolay bir mücadele değil. Bu mücadele sadece teröristlerin kendi marifetleri de değil. Onların arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Onların arkasındaki güçlerin ülkemiz hakkındaki planlarını da biliyoruz ama o planları yerle bir etmek, terörün kökünü kazımak ahdimiz oldu, iddiamız oldu" dedi.Yıldırım, sözlerinin devamında ise "Bugün de çok şükür, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor. Vatandaşımız alnı açık, başı dik olarak ister en güneyden kuzeye, ister doğudan en batıya olsun, rahatça seyahat edebiliyor, iş yapabiliyor, yaylalara çıkabiliyor ve normal hayatını sürdürebiliyor" diye konuştu.'Yurtdışında sıkıntı daha fazla'Hayat pahalılığıyla ilgili de mesajlar veren Yıldırım "10 gün önce yurtdışındaydım, orada gördüm. Sıkıntılar bizimkinden daha fazla. İşte önümüzde öyle şartlar var ki sadece sizin elinizde olan imkanlarla düzelmesi mümkün değil, küresel bir mesele. Önce Koronavirüs, daha sonra Ukrayna-Rusya savaşı, dünyadaki piyasaları allak bullak etti. Petrol nereye gidecek, nerede duracak belli değil. Petrol son 3 ay içerisinde ikiye katladı. Doğalgaz 10 kat arttı. Petrole zam gelince her şey tepeden tırnağa zamlanıyor. Bu hayat pahalılığına karşı vatandaşımızı korumak, enflasyonla mücadeleyi sürdürmek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

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binali yıldırım, enflasyon, ekonomi