https://tr.sputniknews.com/20220708/bodrumda-bayram-yogunlugu-40-bin-arac-giris-yapti-1058498165.html
Bodrum'da bayram yoğunluğu: 40 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram yoğunluğu: 40 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye araçlarıyla gelenlere uyarılarda... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T22:10+0300
2022-07-08T22:10+0300
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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki personelle uygulamalara katıldı.Bayram süresi boyunca denetimlerin aralıksız olarak süreceğini söyleyen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, "Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve personeli, İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Korgeneral Çitil sürücülerle bayramlaşırken, trafik konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti. Bodrum’a bugün yaklaşık 40 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/bodrumda-baskasina-ait-araziyi-sahte-evrakla-satmaya-calistilar-3-supheli-yakalandi-1058410807.html
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Bodrum'da bayram yoğunluğu: 40 bin araç giriş yaptı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye araçlarıyla gelenlere uyarılarda bulunarak, çikolata ikram etti. İlçeye bugün yaklaşık 40 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve beraberindeki personelle uygulamalara katıldı.
Bayram süresi boyunca denetimlerin aralıksız olarak süreceğini söyleyen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, "Muğla İl Emniyet Müdürümüz ve personeli, İl Jandarma Komutanımız ve 20 binin üzerindeki kolluk gücümüzle beraber hem karada hem havada helikopter ve insansız hava araçlarımızla bayram süresince emniyet tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Korgeneral Çitil sürücülerle bayramlaşırken, trafik konusunda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Ekipler, sürücülere ve yolculara şeker ve kolonya ikram etti. Bodrum’a bugün yaklaşık 40 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.