Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7.5 ton atık çıkarıldı

© AA Olta balıkçılığı yapılan bölgenin temizlenmesini istediklerini ifade eden Saylak, "Güvercinlik doğa harikası bir koy. Atalarımızdan bize miras kalan bu temiz denizleri, doğal güzellikleri kirlettik. 'Ölçekte Küçük Değerde Büyük' sloganıyla kısa sürede özverili bir çalışma oldu" dedi.