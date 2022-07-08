Bodrum'da kıyı ve dip temizliği: 7.5 ton atık çıkarıldı

© AAEtkinlikte Bodrum ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalış ekipleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum ve Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifleri, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Turizmi Tekneleri, muhtarlar, bölgedeki bazı otellerin çalışanlarıyla gönüller yer aldı.
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© AA
Etkinlikte Bodrum ve Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Dalış ekipleri, Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Bodrum ve Boğaziçi Su Ürünleri Kooperatifleri, Güvercinlik Amatör Balıkçılık Turizmi Tekneleri, muhtarlar, bölgedeki bazı otellerin çalışanlarıyla gönüller yer aldı.
© AAGüvercinlik koylarındaki çalışmada denizden araba lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, teknelerden düşen metal parçalarının da olduğu yaklaşık 7.5 ton atık çıkarıldı.
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© AA
Güvercinlik koylarındaki çalışmada denizden araba lastikleri, teneke kutular, cam ve plastik şişeler, teknelerden düşen metal parçalarının da olduğu yaklaşık 7.5 ton atık çıkarıldı.
© AAAtıklar teknelerle kıyıya getirilerek çöp kamyonlarına taşındı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılında "Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı" ilan edildiğini, çalışmanın bu kapsamda gerçekleştirildiğini anlattı.
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© AA
Atıklar teknelerle kıyıya getirilerek çöp kamyonlarına taşındı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 2022 yılında "Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı" ilan edildiğini, çalışmanın bu kapsamda gerçekleştirildiğini anlattı.
© AAOlta balıkçılığı yapılan bölgenin temizlenmesini istediklerini ifade eden Saylak, "Güvercinlik doğa harikası bir koy. Atalarımızdan bize miras kalan bu temiz denizleri, doğal güzellikleri kirlettik. 'Ölçekte Küçük Değerde Büyük' sloganıyla kısa sürede özverili bir çalışma oldu" dedi.
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© AA
Olta balıkçılığı yapılan bölgenin temizlenmesini istediklerini ifade eden Saylak, "Güvercinlik doğa harikası bir koy. Atalarımızdan bize miras kalan bu temiz denizleri, doğal güzellikleri kirlettik. 'Ölçekte Küçük Değerde Büyük' sloganıyla kısa sürede özverili bir çalışma oldu" dedi.
© AATemizliğin Fethiye, Marmaris ve Göcek koylarında devam edeceğini aktaran Saylak, şunları kaydetti: "Meselemiz denizleri, su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmemek. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için bunu yapmak zorundayız. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay."
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© AA
Temizliğin Fethiye, Marmaris ve Göcek koylarında devam edeceğini aktaran Saylak, şunları kaydetti: "Meselemiz denizleri, su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmemek. Bize miras verilen bu dünyayı gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilmek için bunu yapmak zorundayız. Temizleriz ama kirletmemek daha kolay."