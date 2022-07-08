https://tr.sputniknews.com/20220708/bogazici-universitesinde-uzaklastirilan-4-akademisyenden-3u-goreve-iade-edildi-1058499664.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük tarafından 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü görevlerine iade edildi. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T22:42+0300

2022-07-08T22:42+0300

2022-07-08T22:42+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

akademisyen

iade

göreve iade

rektör

protesto

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Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknoloji Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay göreve iade edilirken, Prof. Dr. Tuna Tuğcu göreve iade edilen isimler arasında yer almadı.Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sönmez, yazdığı kurum içi bilgilendirme yazısında, 'haklarında cezai ve disiplin soruşturması açılan akademisyenlerin ifadeleri alındıktan sonra yapılan ön değerlendirmede Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay’ın, akademik görevlerine devam etmelerinin sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığı' açıklandı. Evrensel'in haberine göre yazıda, "Söz konusu üç akademisyenin görevden uzaklaştırılmaları kararının kaldırılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verildi.Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve BTK başkanı Prof. Dr. Tuna Tuğcu'nun üniversitenin Bilgi İşlem Merkezi’ni (BİM) basıp belgeleri gaspettiği iddia edilmişti. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyeleri, yaptıkları açıklamada öğrenci, mezun ve çalışanların verilerinin izinsiz paylaşıldığını aktarmıştı. Kurul üyeleri, 10 Haziran Cuma günü rektörlük tarafından görevden alınmış, ardından kurul lağvedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220617/bogazici-universitesinde-4-akademisyen-gorevden-uzaklastirildi-1057529030.html

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boğaziçi üniversitesi, akademisyen, iade, göreve iade, rektör, protesto