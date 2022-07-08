https://tr.sputniknews.com/20220708/brad-pitt-yuz-korlugu-hastaligina-dair-konustu-kimse-bana-inanmiyor-1058483089.html
Brad Pitt 'yüz körlüğü' hastalığına dair konuştu: Kimse bana inanmıyor
Brad Pitt 'yüz körlüğü' hastalığına dair konuştu: Kimse bana inanmıyor
Ünlü oyuncu Brad Pitt, verdiği bir röportajda 'prosopagnozi' adı verilen hastalığına dair konuştu. Pitt, rahatsızlığın günlük hayatında çevresindeki insanlarla... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T15:19+0300
2022-07-08T15:19+0300
2022-07-08T15:27+0300
yaşam
brad pitt
yüz
tanıma
yüz tanıma sistemi
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Oscar Ödüllü 58 yaşındaki oyuncu Brad Pitt, GQ dergisine verdiği röportajda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.Pitt, bilimsel adı 'prosopagnozi' olan, ancak insan yüzünü tanımakta güçlük çekme şeklinde kendini gösterdiği için 'yüz körlüğü' olarak bilinen hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı. Bu durumun sosyal hayatında pek çok zorluklara neden olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, insanların yüzünü tanımakta zorlandığını ve bundan utanç duyduğunu kaydetti.Tıbbi olarak teşhis konulmamış olsa da bu durumla uzun yıllardır karşılaştığını söyleyen Pitt, insanların yüzlerini tanımamanın çevresindekilere 'dalgın veya bencil' olduğu yönünde bir izlenim verdiğini vurgulayarak, "Kimse bana inanmıyor" dedi.Derginin Ağustos sayısında yayınlanacak olan röportajda Pitt, bu hastalıktan muzdarip olan diğer kişilerle tanışmak istediğini ifade etti.Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda da insanları hatırlayamamasından dolayı genellikle "egoist" ve "kibirli" olarak adlandırıldığını söylemiş, "Bu yüzden evde kalmayı tercih ediyorum" demişti. Pitt, şu ifadeleri kullanmıştı:Bahsettiği durumla karşı karşıya kaldığı bir olayda, karşısındaki kişiden nerede tanıştıklarını hatırlatmasını istediğini söyleyen Pitt, bu girişimin de başarısız olduğunu çünkü 'insanların daha fazla kırıldığını' dile getirdi.Prosopagnozi hastaları, yüz tanımakta güçlük çektikleri için karşılaştıkları sosyal zorluklar nedeniyle sık sık iletişim kurmaktan kaçınma eğilimi gösteriyor.İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne göre prosopagnozinin 'gelişimsel ve edinilmiş' olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Gelişimsel prosopagnozi herhangi bir beyin hasarı olmaksızın genellikle genetik üzerinden edinilen hastalığı tanımlarken, edinilmiş prosopagnozi ise felç veya kafa travması gibi beyinde hasar oluşmasının ardından yüz tanımakta güçlük çekilmesi durumunu ifade ediyor. Araştırmalara göre, 50 kişiden 1'inde gelişimsel prosopagnozi riski mevcut.
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brad pitt, yüz, tanıma, yüz tanıma sistemi
Brad Pitt 'yüz körlüğü' hastalığına dair konuştu: Kimse bana inanmıyor
15:19 08.07.2022 (güncellendi: 15:27 08.07.2022) Abone ol
Ünlü oyuncu Brad Pitt, verdiği bir röportajda 'prosopagnozi' adı verilen hastalığına dair konuştu. Pitt, rahatsızlığın günlük hayatında çevresindeki insanlarla kurduğu sosyal etkileşimi etkilediğini söyleyerek bu durumdan utandığını belirtti.
Oscar Ödüllü 58 yaşındaki oyuncu Brad Pitt, GQ dergisine verdiği röportajda
hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Pitt, bilimsel adı 'prosopagnozi' olan, ancak insan yüzünü tanımakta güçlük çekme şeklinde kendini gösterdiği için 'yüz körlüğü' olarak bilinen hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı.
Bu durumun sosyal hayatında pek çok zorluklara neden olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, insanların yüzünü tanımakta zorlandığını ve bundan utanç duyduğunu kaydetti.
Tıbbi olarak teşhis konulmamış olsa da bu durumla uzun yıllardır karşılaştığını söyleyen Pitt, insanların yüzlerini tanımamanın çevresindekilere 'dalgın veya bencil' olduğu yönünde bir izlenim verdiğini vurgulayarak, "Kimse bana inanmıyor" dedi.
Derginin Ağustos sayısında yayınlanacak olan röportajda Pitt, bu hastalıktan muzdarip olan diğer kişilerle tanışmak istediğini ifade etti.
Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda
da insanları hatırlayamamasından dolayı genellikle "egoist" ve "kibirli" olarak adlandırıldığını söylemiş, "Bu yüzden evde kalmayı tercih ediyorum" demişti.
Pitt, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok sayıda insan benden nefret ediyor çünkü onlara saygısızlık ettiğimi düşünüyorlar. Bilirsiniz, 'Bencil davranıyorsun. Kibirleniyorsun' diyorlar. Ama bu durum benim için de bir gizem dostum. Bir yüzü tanımlayamıyorum ama yine de bir tasarım/estetik bakış açısıyla geliyorum."
Bahsettiği durumla karşı karşıya kaldığı bir olayda, karşısındaki kişiden nerede tanıştıklarını hatırlatmasını istediğini söyleyen Pitt, bu girişimin de başarısız olduğunu çünkü 'insanların daha fazla kırıldığını' dile getirdi.
Prosopagnozi hastaları, yüz tanımakta güçlük çektikleri için karşılaştıkları sosyal zorluklar nedeniyle sık sık iletişim kurmaktan kaçınma eğilimi gösteriyor.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne göre prosopagnozinin 'gelişimsel ve edinilmiş' olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Gelişimsel prosopagnozi herhangi bir beyin hasarı olmaksızın genellikle genetik üzerinden edinilen hastalığı tanımlarken, edinilmiş prosopagnozi ise felç veya kafa travması gibi beyinde hasar oluşmasının ardından yüz tanımakta güçlük çekilmesi durumunu ifade ediyor. Araştırmalara göre, 50 kişiden 1'inde gelişimsel prosopagnozi riski mevcut.