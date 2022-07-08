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‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü
‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü
Güngören’de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip evini buldu. Ardından “Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler”... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T19:25+0300
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türkiye
kavga
aids
kanser
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Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, “Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın” diye bağırdı.Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.
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kavga, aids, kanser

‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü

19:25 08.07.2022 (güncellendi: 19:28 08.07.2022)
‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü
‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
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Güngören’de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip evini buldu. Ardından “Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler” diyerek kadını yerde sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, “Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın” diye bağırdı.

Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.
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