https://tr.sputniknews.com/20220708/bu-kadin-yuzunden-kocam-bana-aids-bulastirdi-diyerek-sokak-ortasinda-dovdu-1058492938.html

‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü

‘Bu kadın yüzünden kocam bana AIDS bulaştırdı’ diyerek sokak ortasında dövdü

Güngören’de bir kadın, kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip evini buldu. Ardından “Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler”... 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T19:25+0300

2022-07-08T19:25+0300

2022-07-08T19:28+0300

türkiye

kavga

aids

kanser

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Olay, dün sabah saatlerinde Haznedar Mahallesi’nde yaşandı. Bir kadın kocasının kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, buldu. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı. Kadını saçından tutarak yerde sürüklerken, “Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın” diye bağırdı.Kadın yumruklar da atarken, çevredekiler araya girip olayı sonlandırdı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kavga, aids, kanser