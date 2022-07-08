https://tr.sputniknews.com/20220708/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-zamli-memur-maaslari-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1058477520.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41.7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-08T13:15+0300

2022-07-08T13:15+0300

2022-07-08T13:16+0300

ekonomi

vedat bilgin

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Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı."Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu belirtildi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vedat bilgin