CANLI | Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kanada hükümetinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Rusya’ya yönelik yaptırım listesi genişletildi. Böylelikle Kanada, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’e yaptırım kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa Bölgesi'nde İngiltere tarafından tedarik edilen ABD yapımı 2 Harpoon kıyı füze kompleksinin deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahla imha edildiğini söyledi.
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Herson bölge ve şehir yönetimlerinin resmi internet sitelerinin çalışmaya başladığı belirtildi.
Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rusya’ya Ukrayna’daki paralı askerlerin savaşçı olarak tanınması talebinde bulunduğunu ancak konunun üzerine gidilmediğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: