Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/canli--kanadadan-patrik-kirill-zaharova-sputnik-ve-rtye-yaptirim-1058485335.html
CANLI | Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım
CANLI | Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım
Kanada hükümeti, Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekat nedeniyle uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara yeni eklemeler yaptı. Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T16:22+0300
2022-07-08T16:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yaptırım
doğalgaz
avrupa birliği
nato
kremlin
donbass
donetsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/09/1032090988_0:225:5820:3499_1920x0_80_0_0_cf602682a824042f413dc025182a14a1.jpg
rusya
ukrayna
avrupa birliği
donbass
donetsk
lugansk
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103209/09/1032090988_428:0:5393:3724_1920x0_80_0_0_cd6a6e39905cac30f8b3ff8af9a1e6ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, yaptırım, doğalgaz, avrupa birliği, nato, kremlin, donbass, donetsk, lugansk, новый онлайн для белой редактуры, kanada
Kanada bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım

16:22 08.07.2022 (güncellendi: 16:26 08.07.2022)
Abone olTelegram
Kanada hükümeti, Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekat nedeniyle uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara yeni eklemeler yaptı. Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 29 özel ve 15 tüzel kişi yaptırım listesine dahil edilirken Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova öne çıkan isimler oldu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kanada hükümetinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Rusya’ya yönelik yaptırım listesi genişletildi. Böylelikle Kanada, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’e yaptırım kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa Bölgesi'nde İngiltere tarafından tedarik edilen ABD yapımı 2 Harpoon kıyı füze kompleksinin deniz bazlı yüksek hassasiyetli silahla imha edildiğini söyledi.
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Herson bölge ve şehir yönetimlerinin resmi internet sitelerinin çalışmaya başladığı belirtildi.
Almanya Federal Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Rusya’ya Ukrayna’daki paralı askerlerin savaşçı olarak tanınması talebinde bulunduğunu ancak konunun üzerine gidilmediğini söyledi.
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | AB Komisyonu, Ukrayna'ya vereceği 1.5 milyar euro'luk krediyi bloke etti
09:52
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
17:25 08.07.2022
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
Ukrayna krizi
Putin: Rusya, partnerlerine tarım ürünleri tedarikiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeli
17:16
16:52 08.07.2022
Borrell: AB, haziran ayında Ukrayna'dan 2.5 milyon ton tahıl ihraç edilmesine yardımcı oldu
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in 'maliyetli ve yavaş' bir çözüm olmasına rağmen haziran ayında alternatif yöntemlerle Ukrayna'dan yaklaşık 2.5 milyon ton hububat ihraç edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde açıklamada bulunan Borrell, "AB öncülüğündeki 'Dayanışma Şeritleri' aracılığıyla ilerleme kaydediyoruz ve Ukrayna'nın tahılını kullanım dışı olan limanlara alternatif yollarla ihraç etmesine yardımcı oluyoruz. Nisan ayındaki 1 milyon tona kıyasla haziran ayında 2.5 milyon ton hububat ihraç edildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın tahıl ihracatına üretilen çözümlerine 'pahalı ve yavaş' olduğunu vurgulayan Borrell, ülkenin yaklaşık 50 milyon ton tahıl hasat etmeye hazır olduğunu ve bu nedenle, depoların boşaltılmasının çok daha acil bir mesele haline geldiğini belirtti.
16:21 08.07.2022
Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım
Kanada hükümeti, Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekat nedeniyle uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara yeni eklemeler yaptı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 29 özel ve 15 tüzel kişi yaptırım listesine dahil edilirken Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova öne çıkan isimler oldu.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Yuriy Lipov ve bazı yardımcıları, Yandex Yönetici Direktörü Tigran Hudaverdiyan da listede yer aldı.
Sputnik ve Russia Today (RT), Perviy Kanal, NTV, VGTRK, 'Gazprom-Media' ve bir dizi Rus medya kuruluşu ile çok sayıda gazeteci, Kanada tarafından yaptırım listesine dahil edildi.
Bunun yanında Ottawa yönetimi, saf altın ile altından yapılmış Rus menşeli bir dizi değerli ürünün ithalatını yasakladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала