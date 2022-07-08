CANLI | Kanada'dan Patrik Kirill, Zaharova, Sputnik ve RT'ye yaptırım

Borrell: AB, haziran ayında Ukrayna'dan 2.5 milyon ton tahıl ihraç edilmesine yardımcı oldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in 'maliyetli ve yavaş' bir çözüm olmasına rağmen haziran ayında alternatif yöntemlerle Ukrayna'dan yaklaşık 2.5 milyon ton hububat ihraç edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bali'de düzenlenen G20 zirvesinde açıklamada bulunan Borrell, "AB öncülüğündeki 'Dayanışma Şeritleri' aracılığıyla ilerleme kaydediyoruz ve Ukrayna'nın tahılını kullanım dışı olan limanlara alternatif yollarla ihraç etmesine yardımcı oluyoruz. Nisan ayındaki 1 milyon tona kıyasla haziran ayında 2.5 milyon ton hububat ihraç edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın tahıl ihracatına üretilen çözümlerine 'pahalı ve yavaş' olduğunu vurgulayan Borrell, ülkenin yaklaşık 50 milyon ton tahıl hasat etmeye hazır olduğunu ve bu nedenle, depoların boşaltılmasının çok daha acil bir mesele haline geldiğini belirtti.