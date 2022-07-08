CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı

Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına 2.4 milyondan fazla sığınmacının geldiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Donbass özel askeri operasyonunu başlatma kararının büyük bir felaketi önlediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda Batı’da, Rusya’yı Donbass’ta savaş alanında yenmeleri gerektiği yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat çekerek, “Buyursunlar denesinler” dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının Ukrayna'ya yardımları etkilemeyeceğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:51 08.07.2022
Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı
Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına 2.4 milyondan fazla sığınmacının geldiğini belirtti. Kaynak, bu sığınmacıların 379 bininin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.