Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220708/canli--ukrayna-ve-donbasstan-rusyaya-gelen-siginmaci-sayisi-24-milyonu-asti--1058467644.html
CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı
CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı
Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya... 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T09:52+0300
2022-07-08T09:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
askeri operasyon
avrupa birliği
nato
yaptırım
petrol
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055067248_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ae509e7335fa826ca11404ca23c51da7.jpg
rusya
ukrayna
donbass
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055067248_0:0:1008:756_1920x0_80_0_0_7d7b07b0c0f5aa3a9180585b1142a826.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, avrupa birliği, nato, yaptırım, petrol, doğalgaz, kremlin, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı

09:52 08.07.2022
Abone olTelegram
Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına 2.4 milyondan fazla sığınmacının geldiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Donbass özel askeri operasyonunu başlatma kararının büyük bir felaketi önlediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda Batı’da, Rusya’yı Donbass’ta savaş alanında yenmeleri gerektiği yönünde açıklamaların yapıldığına dikkat çekerek, “Buyursunlar denesinler” dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasının Ukrayna'ya yardımları etkilemeyeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Almanya Başbakanı Scholz: Kiev'i sonuna kadar destekleyeceğiz
Dün, 16:48
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
09:51 08.07.2022
Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı
Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına 2.4 milyondan fazla sığınmacının geldiğini belirtti. Kaynak, bu sığınmacıların 379 bininin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала