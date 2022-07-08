CANLI | Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı

Ukrayna ve Donbass'tan Rusya'ya gelen sığınmacı sayısı 2.4 milyonu aştı

Rusya kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, 24 Şubat'ta özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden Rusya topraklarına 2.4 milyondan fazla sığınmacının geldiğini belirtti. Kaynak, bu sığınmacıların 379 bininin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.