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Cari açık mayısta 6.5 milyar dolar oldu
Cari açık mayısta 6.5 milyar dolar oldu
Cari işlemler hesabı mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolar oldu. 08.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-08T10:34+0300
2022-07-08T10:34+0300
ekonomi
merkez bankası
türkiye
ekonomik kriz
ekonomi
cari açık
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi.Bu gelişmede, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.Geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.Geçen yılın mayıs ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi.AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 42 milyar 440 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220707/yurtlarda-enflasyon-etkisi-ankarada-2-kisilik-odalarin-kisi-basi-ucreti-yillik-80-bin-lirayi-buldu-1058430664.html
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merkez bankası, türkiye, ekonomik kriz, ekonomi, cari açık

Cari açık mayısta 6.5 milyar dolar oldu

10:34 08.07.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Cari işlemler hesabı mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 444 milyon dolara yükseldi.
Bu gelişmede, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 388 milyon dolar fazla oluştu.
Bu dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Geçen yılın mayıs ayında 170 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı döneminde 24 milyon dolar net çıkış kaydetti.
Öte yandan, nisan ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 948 milyon dolara revize edildi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 6 milyar 15 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna yönelik cari işlemler açığı beklentisi ise 42 milyar 440 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
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